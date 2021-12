Google Pixel 6: un fix temporaneo per i blocchi del display

Un utente ha individuato un fix temporaneo per il blocco del display di Google Pixel 6 in alcune specifiche situazioni. Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono senza ombra di dubbio alcuni tra i migliori smartphone Android di fascia alta, di gran lunga i migliori mai realizzati da Google, ma alcune volte (troppe, a essere sinceri) ci siamo occupati dei vari problemi software/hardware che stanno interessando i device sin dalla loro presentazione.

Ecco un fix temporaneo al blocco del display di Google Pixel 6

Diversi utenti dei nuovi top di gamma del colosso di Mountain View, infatti, alcune volte si sono lamentati di un singolare bug che rende il display dei device non più sensibile al tocco per 1-2 secondi. Nello specifiche, l'utente /u/micku7zu ha pubblicato su Reddit una soluzione temporanea in grado di aggirare il bug: disabilitare completamente tutti i servizi di accessibilità attivati sullo smartphone.

Secondo alcune prove, infatti, il bug in questione si manifesta quando sono attivati alcuni di questi servizi: ogni qualvolta la percentuale di batteria cali dell'1%, il display del telefono smette di registrare i tocchi per 1-2 secondi. Non è ancora chiaro il motivo alla base di questo singolare bug – il silenzio di Google indica che la compagnia non ha ancora individuato il problema -, ma per lo meno in questo modo è possibile aggirare il problema e continuare a utilizzare il proprio device (quasi) senza problemi.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Ebay rappresenta la miglior opzione per accedere a Google Pixel 6 a prezzo scontato: l'offerta riduce infatti il prezzo a 23,75€.

Confronta tutti i prezzi disponibili scorrendo questa pratica tabella