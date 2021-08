Xiaomi Mix 4 è stato appena lanciato in via ufficiale, per ora solo in Cina. Un gioiellino con schermo praticamente senza bordi e selfie camera sotto il display.

Xiaomi Mix 4 ufficiale: tutti i dettagli

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 888+ supportato da 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno: questo è il cuore pulsante di questo top di gamma. A supporto, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a cavo da 120W e senza fili da 50W.

Sul frontale del device, una delle chicche più interessanti: un pannello AMOLED da 6,67″ che cela un segreto: una selfie camera da 20MP nascosta sotto. Per arrivare al risultato, la compagnia ha sfruttato per la copertura del sensore, uno speciale pannello flessibile, reso il più trasparente possibile. In questo modo, la luce dovrebbe riuscire a penetrare senza troppi problemi. A protezione del pannello, che gode di risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz, l'ottimo vetro Gorilla Glass Victus.

Sul posteriore, le sorprese continuano: il comparto fotografico principale è composto da 3 sensori. Il principale è da 108MP (Samsung ISOCELL HMX) ed è dotato di stabilizzazione ottica. A completare, una camera da 8MP (con OIS anche questa) che offre zoom ottico 5X (50X totale). Infine, il sensore da 13MP è dedicato alle foto ultra grandangolari e – grazie alle lenti free form – dovrebbe offrire una distorsione minima, quasi assente. A completare il comparto multimediale, una coppia di speaker stereo realizzato in collaborazione con Harman Kardon.

Xiaomi Mix 4 sarà per il momento in vendita solo in Cina, con la prima ondata di distribuzione prevista per il 16 agosto. Quanto ai prezzi, si parte da circa 770$ al cambio per il modello 8/128GB fino ai circa 970$ per l'edizione 12/512GB. Più avanti, si spera, il terminale potrebbe arrivare in altri mercati, magari anche in Italia.

