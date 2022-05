Google Pixel 6a e 7 Pro: è questo il design dei nuovi smartphone?

Torniamo a parlare di Google Pixel 6a e Pixel 7 Pro, rispettivamente il prossimo smartphone di fascia media in arrivo al Google I/O di quest’anno e il nuovo top di gamma previsto con Android 13 nel Q4, in quanto un leak sulle cover svela in anticipo i probabili design dei device.

Al momento si tratta dell’occasione più ghiotta per farsi un’idea piuttosto completa di come dovrebbero apparire i nuovi smartphone di Google visti dal vivo.

Google Pixel 6a e 7 Pro: le cover anticipano il design dei nuovi smartphone

Partendo con ordine e iniziando dal nuovo medio gamma, il design di Google Pixel 6a è praticamente confermato in quanto Poetic, brand specializzato nella realizzazione di case protettivi, ha inviato un sample ai colleghi di Digital Trends. Prendendo in considerando le dimensioni della cover, scopriamo che Google Pixel 6a sarà leggermente più piccolo di Pixel 6, soprattutto a livello dello spessore della barra della fotocamera posteriore che passerà da 21 a 14 mm.

Venendo poi a Google Pixel 7 Pro, in questo caso ci dobbiamo accontentare di nuovi render provenienti dai file CAD che ritraggono il dispositivo e che vengono verosimilmente utilizzati da aziende come Poetic per la realizzazione di accessori come pellicole protettive, case e molto altro. Sebbene il file CAD in questione non mostri la fotocamera frontale punch hole, è altamente improbabile che il nuovo top di gamma monterà una lente nascosta sotto il display; in tutta probabilità è il file CAD a non mostrare questo elemento perché non utile.

