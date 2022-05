Google Pixel 6a, al via la produzione: arriverà anche in Italia?

Google Pixel 6a arriverà anche in Italia? Dopo l’ultimo leak sulle cover di Google Pixel 6a che ha svelato qualche dettaglio interessante circa il probabile design del nuovo e attesissimo medio gamma di Google, in queste ore il sempre affidabile tipster Mukul Sharma ha pubblicato un tweet in cui svela che sarebbe già iniziata la produzione del nuovo device.

Proprio come avvenne per le precedenti generazioni di smartphone Pixel, anche questa volta sembra che il colosso di Mountain View abbia avviato la produzione del nuovo device dalle industrie partner presenti in Asia.

Al via la produzione di Pixel 6a: il nuovo medio gamma arriverà anche in Italia?

Nel caso in cui quanto annunciato da Sharma dovesse corrispondere al vero, l’inizio della produzione rappresenta il tassello definitivo che in qualche modo conferma la presentazione di Google Pixel 6a durante il Google I/O programmato per questa settimana; in tutta probabilità l’azienda statunitense potrebbe presentare il device proprio sul palco dello Shoreline Amphitheater durante la prima giornata, per poi renderlo effettivamente disponibile all’acquisto solo qualche settimana dopo – In attesa di scoprire se e quando l’atteso medio gamma di Google sarà disponibile anche in Italia, al momento l’ottimo Google Pixel 6 è in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.

[Exclusive] Can confirm that the serial production of the Google Pixel 6a (NFC) has begun in several Asian countries, launch seems imminent.#Google #GooglePixel6a — Mukul Sharma (@stufflistings) May 6, 2022

Venendo alla presunta scheda tecnica del nuovo smartphone di Google, sembra che monterà il processore Google Tensor – annunciato per la prima volta nella serie Google Pixel 6 – affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno non espandibili. Il device dovrebbe montare un display da 6.2 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera puch hole centrale da 8 MP e un modulo fotografico doppio sul retro con un sensore principale da 12.2 MP e un sensore ultra grandangolare da 12 MP.