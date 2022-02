Google Pixel 6 si aggiorna a sorpresa: quali sono le novità?

Senza grandi annunci o altro, in queste ore Google ha rilasciato un nuovo e piccolo aggiornamento software per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. L'update è attualmente in rilascio anche in Italia – l'ho appena ricevuto sul mio Google Pixel 6 – e ha un peso di poco più di 10 MB: è quindi lecito presupporre che le novità siano limitate alla correzione di bug e fix vari.

Google Pixel 6 e 6 Pro ricevono un nuovo e inaspettato aggiornamento

L'update arriva a stretto giro dal rilascio dell'aggiornamento di febbraio della settimana scorsa: a tal proposito, numerosi utenti stanno segnalando che proprio in seguito all'installazione di quell'update sono iniziate a venire a galla le prime problematiche con il modulo Wi-Fi.

Un'analisi più approfondita svela che la build rilasciata a inizio febbraio montava il firmware SQ1D.220205.003, Feb 2022, mentre la versione attualmente in rilascio presenta invece il firmware SQ1D.220205.004, Feb 2022. Il changelog ufficiale, inoltre, segnala solo le seguenti novità:

Questo aggiornamento risolve bug critici e migliora le prestazioni e la stabilità del dispositivo

Tutti gli utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro possono scaricare fin da subito il nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Sistema. Restiamo in attesa di una nota di chiarimento da parte di Google, oppure il consueto datamining da parte di chi ama scavare a fondo dei nuovi firmware.

