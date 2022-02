Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio per i Pixel

Puntuale come un orologio – e come vi avevamo indicato qualche giorno fa in questa news -, Google ha rilasciato le patch di sicurezza di febbraio per la gamma Google Pixel. All’interno della patch, il cui contenuto è visibile su Android security bulletin linkato in fonte, troviamo tutte le correzioni di sicurezza pensate per rendere gli smartphone ancora più sicuri e funzionali.

Ecco le patch di sicurezza di febbraio per la gamma Google Pixel

Oltre alle correzioni di sicurezza, il team di sviluppo di Google ha introdotto anche specifiche correzioni per tutti i device compatibili con l’update:

Framework (Google Pixel 3a e successivi) Correzione di un bug che non permetteva la visualizzazione corretta della tastiera

Telefono (Google Pixel 4 e Pixel 5) Correzione di un bug relativo alla stabilità della connettività con alcuni operatori telefonici

Fotocamera (Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro) Correzione di un bug che causava il riavvio del device in alcune specifiche condizioni

Bluetooth (Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro) Correzione di un bug che non permetteva il playback audio con determinati modelli di dispositivi Bluetooth Miglioramento generale della qualità dell’audio Bluetooth con alcuni codec



L’arrivo delle patch di febbraio, come vi avevamo anticipato, è disponibile per tutti i dispositivi Google Pixel compresi i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Gli utenti muniti dei device compatibili – Google Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro – possono scaricare l’aggiornamento tramite la notifica OTA, oppure installarlo manualmente tramite factory image o tramite OTA.