Pixel 6 è già vittima dell'aggiornamento di febbraio?

A distanza di appena 24 ore dal rilascio dell'aggiornamento di febbraio per Google Pixel 6 (e non solo), si moltiplicano in rete le segnalazioni di diversi utenti che hanno già notato la comparsa di un bug per quanto riguarda la connettività Wi-Fi. In base alle informazioni pubblicate in queste ore sulla community Pixel, su Twitter e Reddit, sembra che diversi utenti muniti dei nuovi top di gamma del colosso di Mountain View non riescano ad attivare il toggle rapido per il Wi-Fi.

L'aggiornamento di febbraio per Google Pixel 6 introduce un bug per il Wi-Fi

Gli utenti colpiti dal singolare bug affermano che anche il riavvio del device non migliora la situazione, di fatto lasciandoli con l'impossibilità di attivare rapidamente il Wi-Fi tramite la pressione del toggle rapido. “Dopo l'aggiornamento di febbraio il Wi-Fi non si accende sul mio Pixel 6 Pro – afferma un utente sulla community Pixel. Ho riavviato e ha funzionato temporaneamente fino a quando il telefono non è stato bloccato e spento per alcuni minuti. Una volta sbloccato, il Wi-Fi si spegne e non può essere riavviato fino al riavvio del telefono.”

Questi ultimi mesi sono stati piuttosto difficili per il team di sviluppo di Google, spesso accusati di una scarsa attenzione ai bug e una repentina caduta della qualità degli update se confrontati a quelli dei mesi precedenti.

