Google rilascia un corposo update per i Pixel: le novità

Google rilascia il feature drop di dicembre per Google Pixel 6 che abilita la funzionalità UWB (Ultra-wideband) e molto altro. Il colosso di Mountain View ha appena avviato il rollout dell’OTA disponibile per gli smartphone made by Google dal modello Pixel 3 in su con numerose novità, anche per i modelli con qualche anno di troppo sulle spalle. Partendo con ordine, Google Pixel 6 Pro riceve il tanto atteso supporto al UWB per condividere rapidamente immagini e altri file con altri dispositivi tramite la funzionalità Nearby Share.

Arriva il feature drop di dicembre per Google Pixel 6

Gli utenti muniti di Google Pixel 4a 5G e superiori possono sfruttare la funzionalità Quick Tap to Snap per attivare direttamente Snapchat dalla lockscreen con un semplice e comodo doppio tap sul retro dello smartphone – la funzionalità, finora, era una esclusiva della serie Pixel 6. Tutti gli utenti muniti di Google Pixel 3 o superiore possono gestire la sensibilità di Google Assistant con il tasto di accensione: l’obbiettivo di Google è garantire agli utenti di non attivare l’assistente vocale mentre si sta cercando di spegnere il telefonino.

Un’altra funzionalità molto importante, che trova la sua ricaduta anche in Italia, è la feature Car Crash Detection che permette di chiamare e inviare la propria posizione sulla mappa ai servizi di emergenza in caso di incidenti stradali. Infine, l’applicazione Google Recorder adesso supporta il giapponese, il francese e il tedesco.

Tutte le novità sono disponibili fin da subito per tutti gli smartphone Google supportati come aggiornamento OTA: potete scaricare la build dall’apposito pannello degli aggiornamenti software.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'acquisto di un Google Pixel 6 deve oggi guardare alle offerte Ebay: la miglior proposta consente infatti di effettuare l'acquisto per 590,00€.

Raccolte in questa tabella, ecco tutte le offerte a disposizione.