Samsung Galaxy S22 Ultra: non avrà rivali, sarà PERFETTO

Samsung dovrebbe rivelare la serie Galaxy S22 nel mese di febbraio 2022 e il modello S22 Ultra, in particolare, si preannuncia essere un super flagship senza paragoni. Le prove mostrano che, per la prima volta nella storia della serie di punta, il device avrà uno slot per S Pen integrata. Questo sarà l'erede del Note originale. Parlando di produttività mobile, SamMobile ha ora appreso in esclusiva che una variante del Galaxy S22 Ultra potrebbe vantare un enorme 1 TB di spazio di archiviazione integrato, che dovrebbe essere sufficiente anche per gli utenti più esigenti.

Samsung Galaxy S22 Ultra: produttivo, capiente, bellissimo

Le ammiraglie di Samsung non hanno avuto 1 TB di spazio di storage dai tempi del Galaxy S10+ del 2019. In questi due anni, curiosamente, la compagnia asiatica ha eliminato dal commercio tale iterazione.

L'ultima volta che Samsung ha rilasciato un fiore all'occhiello con 1 TB di spazio di archiviazione è stato all'inizio del 2019. La configurazione Galaxy S10+ più costosa includeva 12 GB di RAM e 1 TB di storage, anche se all'epoca la memoria espandibile era ancora una caratteristica comune nelle ammiraglie. S22 Ultra, d'altra parte, dovrebbe non avere spazio di archiviazione espandibile.

La prossima ammiraglia di Samsung con l'etichetta Ultra dovrebbe essere in grado di registrare video 8K con il sistema di fotocamera principale e video 4K con lo sparatutto selfie. I fotografi più esigenti che potrebbero non voler fare troppo affidamento sull'archiviazione cloud online molto probabilmente graviteranno verso il modello da 1 TB per motivi di comodità.

Al momento, i prezzi per la variante Galaxy S22 Ultra da 1 TB sono sconosciuti e la disponibilità potrebbe essere limitata a pochi mercati selezionati e forse solo si potrà acquistare solo dal sito Web ufficiale di Samsung, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Non sarebbe fantastico così?