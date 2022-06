Google Pixel 3a si aggiorna a sorpresa: tutte le novità

Come ben ricorderete l’aggiornamento di maggio per la serie Google Pixel 3a aveva sancito la fine del supporto ufficiale da parte di Google per gli ancora ottimi smartphone di fascia media, ma in queste ore scopriamo che sia il modello Google Pixel 3a che Pixel 3a XL stanno ricevendo un inaspettato aggiornamento.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore dai colleghi di XDA, entrambi gli ex medio gamma del colosso di Mountain View stanno ricevendo il firmware SP2A.220505.006 del peso di appena 10 MB.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL ricevono un aggiornamento inaspettato: che novità ci sono?

Le informazioni raccolte dai colleghi non solo indicano che non sono presenti le nuove patch di giugno arrivate invece per l’intera famiglia Pixel questo lunedì, ma invece focalizzano l’attenzione nel migliorare piccoli elementi del sistema operativo per offrire una migliore ottimizzazione dell’OS e un’esperienza di utilizzo più appagante.

Come abbiamo già ripetuto diverse volte qui su Telefonino.net, gli utenti ancora oggi muniti degli ottimi medio gamma di Google sono destinati a volgere il proprio sguardo verso altri dispositivi se vogliono continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e quelli software, compreso il tanto atteso Android 13 in arrivo durante il Q4 di quest’anno.

In attesa di festeggiare l’arrivo in Italia di Google Pixel 6a, l’atteso nuovo medio gamma presentato durante il Google I/O di quest’anno, vi consigliamo di puntare all’ottimo Google Pixel 6 in offerta su Amazon al prezzo più economico mai raggiunto finora.

