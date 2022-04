Google Pixel 3a, l'update di maggio sarà l'ultimo: ecco le alternative

Gli ottimi Google Pixel 3a e Pixel 3a XL hanno ormai i giorni contati: l’aggiornamento di maggio, infatti, sarà l’ultimo ufficiale che verrà rilasciato da Google per i device di fascia media lanciati a maggio del 2019. Dopo appena 3 anni di servizio, purtroppo, gli ottimi medio gamma non saranno più supportati dal colosso di Mountain View per via di una discutibile policy degli aggiornamenti troppo limitante; 3 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti software appiano un po’ troppo pochi, soprattutto considerando che Samsung garantisce 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti software.

Ebbene, con un mese di vita, entrambi gli smartphone non potranno più godere delle nuove versioni rilasciate da Google e quindi nemmeno del Feature Drop di giugno. Nel caso in cui uno dei due smartphone fosse il vostro smartphone principale, sappiate che è arrivato il tempo di metterli da parte o al massimo di utilizzarli come device di backup in caso di problemi.

Quali sono le alternative?

Per quanto in realtà i sopracitati smartphone di Google siano ancora attuali, capacissimi anche di montare Android 13 e supportare ancora almeno un altro anno di aggiornamenti, l’azienda ha voluto mandarli in pensione prima del tempo. Se non avete intenzione di rivolgervi all’infinito mondo del modding e delle custom ROM per continuare a utilizzarli, non possiamo che consigliarvi di prendere in considerazione l’ottimo Google Pixel 6 in offerta su Amazon con consegna rapida e senza spese di spedizione.

