Google Pixel 3a e 3a XL non ricevono più beta: è la fine della corsa?

È arrivata la fine del supporto alle versioni beta di Android per Google Pixel 3a e Pixel 3a XL. In queste ore Google ha svelato un nuovo programma di aggiornamenti beta per la serie Pixel pensato per mostrare in anteprima le novità in arrivo con i nuovi Feature Drop (in questo caso quello di giugno), e gli utenti sono rimasti colpiti dal fatto che i modelli Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL non rientrano tra i dispositivi del colosso di Mountain View compatibili con la beta.

La triste novità è stata portata su Reddit dove, con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che entrambi i modelli saranno aggiornati con il firmware ufficiale SP2A.220305.012: questo significa che, se utilizzate uno tra i due device, non riceverete più nuove versioni beta né potrete registrarvi al programma di beta testing.

Google Pixel 3a e 3a XL non ricevono le nuove beta: siamo alla fine del supporto?

Per quale motivo il colosso hi-tech avrebbe tagliato fuori dal nuovo ciclo di beta gli smartphone sopracitati? Possiamo presumere che il team di sviluppo di Google abbia ufficialmente rimosso i device perché ormai prossimi alla fine del loro ciclo di supporto. Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, infatti, furono presentati a inizio maggio del 2019 con Android 9 Pie a bordo: finora hanno ricevuto tutti gli aggiornamenti software previsti – Android 10, Android 11 e Android 12 -, ma con ogni probabilità non riceveranno Android 13 in arrivo tra 6-7 mesi secondo la roadmap ufficiale.

Del resto, come abbiamo visto a seguito del rilascio della Developer Preview 1 di Android 13, né Google Pixel 3a né Google Pixel 3a XL rientrano all’interno della lista dei device compatibili con il nuovo sistema operativo. Se possedete uno tra i due device non è ancora il caso di guardarvi attorno alla ricerca di un sostituto, ma è bene che vi teniate pronti all’inevitabile: Google ha ormai deciso che il loro tempo è ormai arrivato.

