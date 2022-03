Google dice di aver corretto il bug dei pagamenti contactless

Qualche giorno fa avevamo visto che il Feature Drop di marzo per gli smartphone Pixel, per intenderci gli stessi che hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 12L, aveva introdotto un bug che aveva causato non pochi problemi con i pagamenti contactless (NFC) con Google Pay al punto da non essere più disponibili.

Ebbene, le ultime informazioni pubblicate in rete in dicano che il colosso di Mountain View ha lavorato duramente per correggere il bug nel minor tempo possibile.

Un portavoce di Google ha risposto a una richiesta di chiarimenti da parte dei colleghi di 9to5Google dichiarando quanto segue:

Siamo consapevoli del fatto che alcuni utenti Pixel hanno riscontrato un problema per cui non erano in grado di effettuare pagamenti contactless utilizzando Google Pay a seguito di un recente aggiornamento. Questo problema è stato ora risolto e tutti gli utenti dovrebbero essere in grado di continuare a utilizzare Google Pay per pagare ovunque siano accettati pagamenti contactless.

Ricorderete che gli utenti muniti degli smartphone Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5 avevano iniziato a pubblicare diversi post su Reddit e anche sulla community di Google proprio per portare alla luce questo bug che, come abbiamo descritto, rendeva impossibile utilizzare il modulo NFC. Il sistema informava di questo problema con il messaggio di errore “Il tuo telefono non soddisfa gli standard software richiesti.” Se anche voi siete stati interessati da questo bug, dovreste poter utilizzare nuovamente i vostri smartphone per pagare in modalità contactless. Con tutta probabilità c’è stato un aggiornamento lato server che non vi richiederà di scaricare nessun update.

Si spera che i prossimi aggiornamenti software di Google non introdurranno nuovi bug, una situazione che ormai si ripete tristemente quasi ogni volta e che sta facendo crollare la fiducia degli utenti Pixel sul team di sviluppo di Android.