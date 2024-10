Google espande la nuova funzione AI Overview a 100 Paesi

Nelle ultime ore Google ha portato la nuova funzione AI Overview in più di 100 Paesi in tutto il mondo. Si tratta di un passaggio significativo, dato che dopo il lancio negli Stati Uniti a maggio, ad oggi la nuova funzione di ricerca di Google basata sull’intelligenza artificiale era sbarcata solamente in altre sei nazioni.

Il lancio di questi giorni è inoltre accompagnato da un supporto linguistico più esteso. Ora infatti è possibile visualizzare le panoramiche AI in una qualunque lingua supportata, ovunque ci si trovi. Ad esempio, chi abita negli USA e parla lo spagnolo, d’ora in avanti potrà vedere il riassunto dell’intelligenza artificiale nella propria lingua preferita.

Secondo le prime stime di Google, l’ultima espansione porterà la nuova funzionalità di Google Search a più di 1 miliardo di utenti al mondo ogni mese. Un lancio che arriva dopo i feedback “altamente positivi” ricevuti dalle persone che utilizzano il motore di ricerca di Big G, che spingono l’azienda statunitense ad affermare come “le persone preferiscano utilizzare la ricerca con AI Overview”.

Tutto questo con buona pace di blogger, content creator e, più in generale, qualsiasi proprietario di un sito web, che nel recente passato hanno accolto l’introduzione delle panoramiche AI con grande scetticismo. Anche in questo caso però la versione di Google sembra andare in un’altra direzione, sostenendo come la nuova funzionalità abbiamo portata “un aumento del traffico verso i siti web” citati nei riassunti basati sull’intelligenza artificiale.

Ad ogni modo, l’Italia (e il resto d’Europa) rimane ancora esclusa dalla funzione AI Overview di Google Search. Stando infatti all’elenco ufficiale dei Paesi supportati, nella sezione Europe, the Middle East & Africa al momento non vi è traccia di Paesi appartenenti all’Unione europea.

Detto questo, è probabile che lo sbarco della nuova esperienza del motore di ricerca Google faccia il suo debutto anche in Italia nel corso del 2025, anno in cui arriverà anche Apple Intelligence.