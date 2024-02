Fibra alla massima velocità a soli 17,69€ per 6 mesi con Aruba

Nuova promozione in casa Aruba: gli utenti che sottoscriveranno un nuovo contratto con Aruba Fibra potranno beneficiare della fibra alla massima velocità a partire da 17,69 euro al mese per 6 mesi invece di 26,47 euro. La promozione è valida fino al 22 aprile e non prevede costi di attivazione.

Fibra Aruba Promo include l’indirizzo IPv6 statico, l’assistenza clienti per telefono e via chat (quest’ultima disponibile 24 ore su 24), più la possibilità di mettere in pausa la fibra con la funzionalità Stop&Go e di disdire il contratto in qualsiasi momento con una spesa di appena 20 euro.

Aruba Fibra in super offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi

Tra le funzionalità più interessanti incluse nel servizio Aruba Fibra segnaliamo Stop&Go, che permette di mettere in pausa l’offerta per 30 giorni consecutivi ogni anno. In questo modo è possibile risparmiare l’importo di un mese di fibra, magari quando è estate e si parte in vacanza per due o tre settimane.

Sono inoltre disponibili numerosi servizi extra, tra cui il router Wi-Fi a noleggio. le chiamate nazionali illimitate e l’incremento della velocità in download fino a 10 Gbps. Ognuno di questi servizi è opzionale, può essere cioè aggiunto pagando un costo fisso mensile extra rispetto al prezzo della fibra.

L’attivazione di Aruba Fibra richiede solo pochi minuti: prima di tutto occorre verificare la copertura per scoprire la migliore tecnologia disponibile nel comune in cui si risiede. Poi, una volta completato l’acquisto, si procederà col fissare un appuntamento con il tecnico incaricato a completare la configurazione della fibra. Terminato anche questo passaggio, si potrà iniziare navigare con la fibra fino a 1 Gbps.

Verifica la copertura del tuo comune e completa l’acquisto di Aruba Fibra, in promozione a 17,69 euro al mese per 6 mesi per tutti coloro che attiveranno un nuovo contratto entro il 22 aprile 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.