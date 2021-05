Prima di imbatterci in questioni angoscianti, ti anticipiamo: non cerchiamo disperatamente di cadere nello stereotipo della donna che ama solo le cose per la casa. Non a caso, prima della guida gli elettrodomestici da regalare per la festa della mamma 2021, abbiamo pubblicato un elenco di idee regalo tech decisamente interessante. Semplicemente, a più di qualche mamma – e anche a me, francamente – piacerebbe ricevere in dono uno di questi dispositivi per semplificarsi la vita. Quindi perché non renderla felice? Ognuno conosce la propria mamma e sa cosa può o non piacere: se sei qui è perché un robot aspirapolvere potrebbe essere per lei un pensiero super gradito.

Festa della mamma 2021: un elettrodomestico in regalo

Cosa piacerebbe a chiunque si occupi (in solitudine o in collaborazione) di una casa? Elettrodomestici che semplificano i lavori o – addirittura – li facciano al posto nostro, quando possibile. Per questo hanno inventato i robot che aspirano e lavano per terra e – per fortuna – non serve un patrimonio per comprarne uno che faccia bene il suo lavoro.

Ecco tre modelli economici che sono fra i miei preferiti:

Ecovacs Deebot 605 a 179€: lava, aspira e si può gestire con smartphone oppure con l’assistente vocale Amazon Alexa e Google Home; un ottimo brand, specializzato in questo tipo di prodotti; a meno di 200€ è una soluzione decisamente interessante;

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential a 159€: un prodotto per le pulizie quotidiane (aspira soltanto) perfetto anche per rimuovere la polvere da sotto i mobili, considerando che non è molto alto;

Un’ottima alternativa al robot aspirapolvere è la scopa senza fili ciclonica. Anche loro possono essere acquistate a prezzo più che accessibile:

Se poi la passione è per la cucina, un prodotto particolare che potresti pensare di regalare è una friggitrice ad aria oppure una macchina del pane. Ancora, un forno di quelli per fare le pizze direttamente in casa, un’impastatrice o addirittura un robot da cucina!

Queste idee regalo ti hanno permesso di trovare l’elettrodomestico perfetto da regalare per la festa della mamma? Se hai ancora dubbi, Amazon ti mette a disposizione un‘enorme vetrina per l’occasione.

