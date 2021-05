Il regalo tech economico per la festa della mamma te lo suggeriamo noi. Non serve spendere un patrimonio (anche se meriterebbero questo ed altro) per renderla felice, regalandole qualcosa che sia per lei e non per la casa. Si, è importante fare la differenza, nonostante parecchie mamme – lo capisco bene pur non avendo figli – impazzirebbero per un robot aspirapolvere che spazzi e lavi al loro posto (tipo questo, che costa 129€ e va benissimo).

Una mamma è una donna, prima di tutto. Con i suoi interessi e le sue preferenze. Un’idea reagalo tech per la sua festa sarà certamente apprezzata anche se lei non è esattamente tech addicted. Questo perché la tecnologia offre dispositivi che possono migliorarti la vita, semplicemente.

Se è necessario strizzare l’occhio al budget, ma la volontà è quella di rendere comunque felice la tua mamma con un bel regalo, ecco 10 idee tech ed economiche fra le quali puoi scegliere. Le trovi tutte su Amazon con spedizioni rapide e gratis per i clienti Prime.

Festa della mamma: idee regalo economiche

Un po’ di idee, che possono piacere a un pubblico super vasto e assolutamente non di nicchia: impossibile sbagliare! Se qualcosa di queste proposte ti interessa, basta cliccare sul nome e ti collegherai automaticamente su Amazon.

Smartwatch, smartband ed auricolari

Non sottovalutare, tanto per iniziare smartband, smartwatch o un paio di auricolari:

Honor Band 6 a 39,99€ (in offerta): modello nuovissimo, con un design super accattivante a metà fra lo smartwatch e lo smart band, con a bordo anche un saturimetro;

OPPO Band a 69€: anche in questo caso si tratta di uno smart band, ma per veri fashion addicted; ricco di funzionalità è anche un bel bracciale;

UMIDIGI Uwatch 3S in sconto a 29€ (applica il coupon in pagina): uno smartwatch vero e proprio e anche un bell’accessorio da indossare ogni giorno; questo wearable è super ricco di funzionalità;

Ti segnalo infine questi bellissimi auricolari di SBS a 19€: sono dei TWS decisamente diversi dal solito, almeno sotto il punto di vista estetico, non trovi che siano super originali?

Tempo libero

Nel tempo libero ci si rilassa ascoltando un po’ di musica oppure leggendo un buon libro, ecco allora cosa ho pensato potrebbe piacere alla tua mamma:

speaker Bluetooth a 25,99€ con luci LED e microfono per le telefonate: un bell’oggetto, che si può collegare allo smartphone per ascoltare della buona musica in totale relax e – se qualcuno chiama – si può rispondere e parlare come fosse un sistema vivavoce;

il celeberrimo eBook reader Kindle (con luce integrata) a 79€ è un’ottima idea se la tua mamma ama leggere, ma non ha mai pensato di provare un sistema simile; tornare indietro poi sarà difficile;

una tavoletta grafica con pennino in dotazione a 25€: puoi collegarla a smartphone, tablet, PC Windows e Mac e disegnare o prendere appunti digitalizzando tutto allo stesso tempo; un pensiero diverso dagli altri, che potrebbe diventare il suo oggetto tech preferito;

Smart home

Si, si era detto niente elettrodomestici ed infatti manterrò la promessa. Quello che sto per mostrarti non è per la casa, ma – dal mio punto di vista – è una coccola per la persona, stai a vedere:

Amazon Echo Dot 4 a 39€ in offerta: prima di suggeriti un paio di dispositivi smart, mi assicuro che ci sia una base di partenza, ovvero uno speaker smart; se così non fosse è il momento perfetto per far conoscere a tua mamma Alex e tutto quello che può offrirle;

luce dimmerabile rilassante a 23,79€: questa ce l’ho anche io posso solo garantirti che in camera riesce a creare immediatamente un ambiente rilassante, se tenuta sul comodino si può usare anche per leggere; ciliegina sulla torta: è compatibile con Amazon Alexa e Google Home; si tratta di un dispositivo smart, connesso in WiFi e gestibile via app;

umidificatore smart a 21,10€: basta usare lo smartphone, o la voce, chiedendo ad Alexa o Google di accenderlo e la magia sarà pronta; immediatamente avrai a disposizione un ambiente più umido e super profumato (basta aggiungere poche gocce di olio essenziale).

Sono sicura che fra queste c’era l’idea regalo economica geniale, che stai cercando per la festa della mamma. Se così non fosse, allora non resta che guardare le vetrine che Amazon ha allestito per l’occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone