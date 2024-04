eSIM per l'estero: ecco i piani del nuovo servizio Saily

Se viaggi all’estero più volte all’anno per scoprire nuovi Paesi o più semplicemente per lavoro, sai bene l’importanza di disporre di un piano tariffario che ti consenta di accedere a Internet come se fossi in Italia. Da qualche giorno è disponibile un’opzione in più: la eSIM internazionale Saily, il nuovo servizio di connettività cellulare di NordVPN, che per semplicità d’uso e Paesi supportati si appresta a diventare tra non molto il punto di riferimento del settore. In questo articolo ci concentreremo sui diversi piani di abbonamento offerti per ogni Paese.

eSIM Saily: fino a cinque piani di abbonamento

Per la nostra prova abbiamo scelto come prima nazione il Giappone. I piani disponibili sono cinque:

1 GB: 4,49 dollari per 7 giorni

3 GB: 7,99 dollari per 30 giorni

5 GB: 11,99 dollari per 30 giorni

10 GB: 20,99 dollari per 30 giorni

20 GB: 39,99 dollari per 30 giorni

Questi invece sono i piani di abbonamento per chi richiede la eSIM per viaggiare negli Stati Uniti d’America:

1 GB: 4,29 dollari per 7 giorni

3 GB: 9,99 dollari per 30 giorni

5 GB: 14,99 dollari per 30 giorni

10 GB: 24,99 dollari per 30 giorni

20 GB: 40,99 dollari per 30 giorni

Come metro di confronto, di seguito ecco i prezzi che si riferiscono ai piani di abbonamento per la Turchia:

1 GB: 4,19 dollari per 7 giorni

3 GB: 6,99 dollari per 30 giorni

5 GB: 10,99 dollari per 30 giorni

10 GB: 16,99 dollari per 30 giorni

20 GB: 25,99 dollari per 30 giorni

Al di là del prezzo ultra-concorrenziale e la semplicità d’uso, Saily aggiunge anche la sicurezza di NordVPN quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica in aeroporto o in albergo.

Puoi visualizzare i prezzi della eSIM in base alla tua prossima meta su questa pagina.