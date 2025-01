E se il vociferato iPhone 17 Air fosse in realtà l'iPhone SE 4?

Le indiscrezioni sul futuro degli iPhone continuano ad invadere il web: se fino a poco tempo fa si parlava di ben cinque modelli in arrivo nel 2025, non è da escludere che Apple riveda la sua strategia al ribasso.

Il noto leaker MajinBuOfficial, tramite un post su X, ha infatti reso noto che l’azienda di Cupertino potrebbe limitarsi a presentare quattro nuovi iPhone durante l’anno.

Meno iPhone nel 2025, ma con una precisa identità

La serie principale potrebbe includere sostanzialmente tre modelli: iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, senza la versione Plus. Un’ipotesi che era già stata ventilata in precedenza.

Questa scelta, se confermata, andrebbe a semplificare la gamma eliminando l’unità con meno appeal, che ha sempre occupato una posizione un po’ ibrida: poco potente rispetto ai Pro ma più costosa del modello base. Inizialmente si pensava che la variante Plus sarebbe stata sostituita dall’iPhone 17 Air, ma lo stesso leaker ha suggerito che quest’ultimo potrebbe in realtà essere proprio il vociferato iPhone SE 4.

Pensandoci, l’ipotesi ha effettivamente una sua logica: la serie SE si presenta come un’alternativa più economica; allo stesso modo, l’iPhone 17 Air pare sia stato concepito per essere un modello più accessibile rispetto all’iPhone 16 Plus, pur rimanendo comunque più costoso delle unità standard e mantenendo uno spessore più contenuto. Inoltre, si parla di riduzioni a livello hardware per questo modello, con una griglia dell’altoparlante in meno ed una sola fotocamera posteriore, abbandonando le tradizionali configurazioni a doppia o tripla ottica. Insomma, una proposta più essenziale per competere lato prezzo.

Se le ultime voci dovessero rivelarsi corrette, Apple potrebbe semplificare di molto la sua offerta ma, come sempre accade in simili circostanze, non vi è ancora nessun tipo di conferma ufficiale da questo punto di vista. La realtà dei fatti potrebbe quindi essere diversa da quella appena descritta: per cui, iPhone SE 4 e 17 Air “uniranno le forze” o saranno due prodotti ben distinti?