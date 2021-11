È il momento perfetto per acquistare un midrange TOP Xiaomi

Il debutto della serie Xiaomi 12 potrebbe avvenire entro la fine di dicembre, tuttavia è emerso che questo potrebbe non essere il primo brand cinese a presentare un flagship con a bordo l'ultima soluzione top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen1.

Xiaomi 12: brutte notizie, potrebbe arrivare a gennaio

La scorsa settimana è stato riferito che l'OEM cinese potrebbe organizzare un evento di lancio il 12 dicembre in Cina per annunciare i telefoni di punta Xiaomi 12 e 12X. Tuttavia, nuove informazioni rivelano che il produttore potrebbe annunciare la suddetta line-up entro la fine di dicembre. L'anno scorso, Xiaomi ha annunciato il Mi 11 5G a dicembre diventando così il primo marchio a lanciare un prodotto alimentato dallo Snapdragon 888. Un informatore affidabile ha affermato che quest'anno la compagnia non svelerà il primo telefono di punta Snapdragon 8 Gen1.

Uno screenshot di un documento interno sembra essere apparso su Weibo. In questo rapporto si evince che l'azienda terrà una conferenza stampa il 28 dicembre per annunciare un nuovo prodotto. Ciò indica che i presunti Xiaomi 12 e Xiaomi 12X potrebbero diventare ufficiali il 28 dicembre.

Anche l'informatore Digital Chat Station ha affermato che la conferenza di lancio dei nuovi flagship del marchio è prevista per la fine del prossimo mese. Ha aggiunto che c'è una probabilità che Xiaomi possa non essere il primo brand a svelare un device con Snapdragon 8 Gen1. Ciò suggerisce che il Moto Edge X con Snapdragon 8 Gen1 potrebbe diventare ufficiale prima dei flagship del primo produttore al mondo di telefonia mobile.

I rapporti hanno rivelato che Xiaomi 12X sarà guidato dalla piattaforma mobile Snapdragon 870, mentre Xiaomi 12 sarà equipaggiato con il nuovo SoC di punta di Qualcomm. Entrambi i modelli dovrebbero arrivare con un display AMOLED con bordo curvo che offre una risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un sensore di impronte digitali sullo schermo. Il 12X dovrebbe ospitare un display da 6,28 pollici e potrebbe essere dotato di un selfie snapper da 20 megapixel. È probabile che entrambi i modelli ospitino una fotocamera principale da 50 megapixel sulla back cover. Mentre il mini potrebbe contenere una batteria da 5000 mAh con fast charge da 67W, la variante standard potrebbe godere della tecnologia da 100W.

