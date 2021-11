Snapdragon 8 Gen 1: nuovo nome, nuovo logo

Non molto tempo fa, MediaTek ha rilasciato ufficialmente il processore di punta Dimensity 9000. In origine, si diceva che si sarebbe chiamato Dimensity 2000, ma sembra che all'ultimo minuto la società abbia cambiato idea e anche le regole di denominazione. Tuttavia, questo non è l'unico chipset di fascia alta con un nome diverso. Come sapete, la nuova generazione di processori Qualcomm, il successore della serie Snapdragon 888, si chiamerà Snapdragon 8 gen 1.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: avrà un nuovo nome?

In generale, stiamo aspettando il debutto del modello successivo dell'SD888. Ora abbiamo letto che arriverà con il nome di “Snapdragon 8 Gen 1“. Ciò ha causato molto scalpore in rete. Ma questo potrebbe non essere il nome definitivo. Come dimostra un informatore di Weibo, il chip verrà rinominato di nuovo. Secondo un insider, il nuovo moniker sarà “Snapdragon 8Gx Gen 1″.

Next gen flagship Snapdragon is most likely gonna be called "Snapdragon 8gx Gen1". pic.twitter.com/uR7bkU4V32 — Kuba ⚡ (@Za_Raczke) November 26, 2021

Il nome appena riferito è più complicato di quello precedente. Molti utenti sono molto confusi su questa denominazione. Speriamo che Qualcomm possa dare una qualche spiegazione nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda le specifiche, sembra che non sia cambiato nulla. Il SoC utilizza ancora il processo a 4 nm di Samsung e viene fornito con un design dell'architettura a tre cluster. La CPU ha 1 * 3,0 GHz X2 super grande core + 3 * 2,5 GHz grande core + 4 * 1,79 GHz piccolo core e la GPU è l'Adreno 730.

Oggi, AnTuTu ha anche mostrato una nuova macchina basata su questo chip. Secondo i punteggi dei benchmark, il punteggio della CPU di un prototipo di device avente il processore Snapdragon 8 Gen1 è di circa 23 W, che è circa il 20% superiore a quello dello Snapdragon 888 Plus avente la stessa frequenza. Il punteggio della GPU è di circa 44 W e sembra essere aumentato di circa il 40%. Inoltre, integra la banda base Snapdragon X65. Quindi, abbiamo a che fare con il modello di prossima generazione e non con una variante leggermente aggiornata.

Qualcomm lo annuncerà il 1° dicembre. Inoltre, giorno fa, l'azienda ha già dichiarato ufficialmente che Snapdragon diventerà in futuro un marchio indipendente.