Xiaomi 12: ecco come potrebbe essere il nuovo top di gamma

Xiaomi 12 potrebbe presentare un display curvo e degli altoparlanti stereo simmetrici; questo è quanto riportato in queste ore da alcuni tipster online.

Xiaomi 12: display curvo e speaker asimmetrici?

L'OEM cinese si sta preparando per il lancio del suo ultimo telefono di punta, lo Xiaomi 12. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato il mese prossimo, ma prima del suo debutto, un informatore ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo device in arrivo.

Secondo il noto tipster Weibo DigitalChatStation, lo smartphone premium di nuova generazione del gigante tecnologico cinese sarà dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con supporto OIS insieme ad un obiettivo ultra grandangolare e un sensore macro. Inoltre, ha aggiunto che il pannello curvo su entrambi i lati sarà uno standard per tutta la line-up. L'insider ha anche affermato che i terminali presenteranno degli altoparlanti stereo simmetrico. In altre parole, possiamo aspettarci un doppio sistema di speaker stereo.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni condivise sul sito Web di microblogging cinese. Ma dal momento che si tratta ancora di un rapporto non confermato, vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per ora.

Come da rapporti precedenti, nelle notizie correlate, l'azienda sta lavorando anche sullo Xiaomi 12X , un flagship super potente ma dalle dimensioni “compatte”. Il 12X dovrebbe presentare un SoC Qualcomm Snapdragon 870, mentre il modello di punta è destinato a essere uno dei primi telefoni al mondo a presentare la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1 di nuova generazione. Quindi vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti, poiché non appena saranno disponibili nuovi dettagli, ve li comunicheremo.