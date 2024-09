Digitale terrestre: basta un comando per avere canali illimitati

Sei stanco di avere sempre problemi di segnale con i canali del digitale terrestre? In questo articolo ci siamo concentrati su alcuni consigli utili per poter avere canali illimitati sempre disponibili a un’ottima qualità. Ovviamente, molto dipende anche dalla zona in cui si abita. Infatti, ci sono situazioni in cui il segnale, proprio alla fonte, è debole e quindi l’unica soluzione sarebbe optare per un decoder satellitare e parabola.

Se questo non è il tuo caso allora sappi che alcuni accorgimenti ti permetteranno di migliorare la qualità del tuo intrattenimento gratuito, anche dopo l’arrivo dello standard DVB-T2. Infatti, dal 28 agosto 2024, tre canali Rai – Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 3 Visual – ora vengono trasmessi solo in DVB-T2 HEVC Main 10. Diverso invece per i canali principali della Rai che vengono trasmessi in simulcast anche in DVB-T.

Quindi, se vuoi avere il meglio dall’intrattenimento digitale terrestre è importante che tu non abbia solo un apparecchio di ultima generazione, compatibile con lo standard DVB-T2, ma anche una buona connessione dati. Infatti, diversi canali stanno integrando contenuti extra accessibili solo con una connessione internet attiva.

Digitale terrestre: come avere canali illimitati

Se è fondamentale avere una connessione internet per poter beneficiare delle nuove tecnologie unite alla proposta digitale terrestre, con più canali di uno stesso canale e contenuti extra accessibili online dal tuo televisore, ci sono altri accorgimenti in grado di migliorare il tuo intrattenimento. Ad esempio è importantissimo mantenere attiva la “Risintonizzazione automatica dei canali“.

Infatti, la numerazione LCN nazionale digitale terrestre si modifica regolarmente. Questo comporta perdite di segnali per alcuni canali e addirittura canali oscurati se non si aggiorna il proprio dispositivo. La “Risintonizzazione automatica” pensa a tutto riconoscendo eventuali modifiche e aggiornando per tempo la lista canali.

Almeno una volta al mese consigliamo anche di effettuare una “Ricerca automatica dei canali“. Questa operazione interviene in maniera più prepotente su tutta la lista dei canali creandone una nuova. Questo garantisce un rinnovo della lista e di conseguenza una visione migliore grazie al segnale aggiornato.