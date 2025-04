Digitale Terrestre e Champions League: ecco la partita gratis del 9 aprile

Sky, che detiene l’esclusiva della maggior parte delle partite della UEFA Champions League, ha annunciato quale sarà l’incontro che verrà trasmesso gratis sulla piattaforma del digitale terrestre in chiaro sul canale TV8 alla LCN 8 del telecomando. Sei curioso di saperlo? Allora continua a leggere e scopri come fare a vedere questa partita senza interruzioni.

La partita di Champions League trasmessa gratuitamente in televisione sarà Paris Saint Germain Vs Aston Villa. Il fischio del calcio d’inizio è stato programmato per le 21:00 di domani, mercoledì 9 aprile 2025. La favorita francese, che ha battuto il Manchester City, dando prova di forza, si scontrerà contro l’inglese che ha battuto il Bruges.

Insomma, ci aspettiamo un incontro decisamente interessante. Ovviamente per poterla vedere non è necessario avere attivo alcun abbonamento. Infatti, Paris Saint Germain – Aston Villa, valida per i quarti di finale di Champions League, verrà trasmessa in diretta su TV8, il canale di Sky disponibile gratuitamente sul digitale terrestre alla LCN 8 del telecomando.

Ovviamente, se vuoi vedere tutte le partite della UEFA Champions League in diretta streaming dovrai abbonarti a NOW PASS SPORT, oggi a un prezzo decisamente conveniente. Potrai inoltre seguire alcune partite della Serie A Enilive e molto altro ancora.

Tutti i dettagli della partita di Champions League gratis sul Digitale Terrestre

Il 9 aprile 2025 alle 21:00 verrà trasmessa gratuitamente la partita di Champions League Paris Saint Germain – Aston Villa sulla piattaforma digitale terrestre. Per non avere problemi di visione, consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali. In questo modo, il televisore o il decoder riceve tutti i canali dalle frequenze aggiornate.

“Ho vinto l’Europa League quattro volte. È un sacco di esperienza e molti momenti competitivi. Inoltre, ho subito anche alcune sconfitte, come con il PSG quando abbiamo perso contro il Barcellona, per esempio, 6-1. E questa esperienza mi ha aiutato a migliorare“, ha dichiarato il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ai microfoni di Sky.

Si preannuncia quindi una sfida interessante per tutti gli appassionati della UEFA Champions League, domani sera in diretta su TV8, al canale 8 del digitale terrestre.