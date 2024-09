Digitale Terrestre: cambia la lista dei canali a settembre

Oggi 11 settembre 2024 è cambiata la lista dei canali TV sulla piattaforma del digitale terrestre. Una novità che siamo ormai abituati a vedere ogni mese e che garantisce un’ottima ricezione di tutti i canali in chiaro disponibili nella zona di abitazione.

Se il tuo apparecchio è compatibile con il nuovo standard DVB-T2 allora puoi stare tranquillo. Probabilmente se hai attiva la risintonizzazione automatica dei canali sul tuo televisore o decoder hai già tutti gli aggiornamenti. Puoi verificare dal menù del telecomando alla sezione dedicata alla ricerca dei canali.

Altrimenti puoi sempre avviare una ricerca automatica dei canali per aggiornare completamente il parco canali disponibili dal tuo dispositivo. Invece, se non è compatibile con i nuovi standard non riceverai tali aggiornamenti. Puoi verificare quali bonus per il digitale terrestre DVB-T2 sono ancora attivi per sostituire o dare nuova vita al tuo televisore di vecchia generazione.

Digitale Terrestre: la nuova lista canali da oggi 11 settembre

Ecco la nuova lista canali aggiornata all’11 settembre sulla piattaforma digitale terrestre, secondo la Numerazione LCN Nazionale: