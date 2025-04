Una radio si trasforma in TV sul digitale terrestre

La piattaforma digitale terrestre è oggi protagonista di un’ulteriore novità. Continua a crescere l’offerta di intrattenimento radiotelevisivo a livello sia nazionale che locale. Infatti, proprio in queste ore un canale radio è ora disponibile come canale televisivo. Si tratta di un’importante novità che va a incrementare maggiormente la proposta.

Stiamo parlando di Radio4, nuovo identifico sulla televisione regionale di RADIO QUATTRO, alla LCN 777. Questa emittente radiofonica ha quindi trovato spazio all’interno del Mux CTV (Centro Televisivo Vaticano), disponibile nella zona di Roma sulla frequenza UHF 35. In pratica, ai canali disponibili in questo multiplex si aggiungono anche questo.

La cosa interessante è che sembra anche promettere bene in merito alla qualità delle trasmissioni. Infatti, nonostante in questo momento sia trasmesso solamente il logo dell’emittente a tutto schermo, la trasmissione avviene in alta definizione, con risoluzione video a 1920 × 1080 pixel. In sottofondo si possono ascoltare le trasmissioni della radio.

Digitale Terrestre: come ricevere Radio4 su televisore e decoder

Molti si staranno chiedendo come è possibile ricevere il nuovo canale Radio4 sul proprio televisore e decoder. Per prima cosa è necessario trovarsi nella zona coperta dalla frequenza UHF 35 del Mux CTV, del quale fa parte proprio questo nuovo canale. Dopodiché è necessario avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.

Grazie a questo processo viene aggiornata tutta la lista dei canali disponibile in quella zona e, di conseguenza, anche Radio4. Il nuovo canale radiofonico, ora anche televisivo, è sintonizzabile alla LCN 777 del Mux CTV. Se qualora non fosse possibile recuperarlo tramite la ricerca automatica, è possibile sintonizzarlo tramite ricerca manuale.

Vediamo quindi come si presenta ora il Mux CTV del digitale terrestre con l’aggiunta del nuovo canale all’interno della lista locale disponibile del multiplex.