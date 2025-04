Il CINEMA dentro CASA con questo mini proiettore smart in doppio sconto

I tuoi figli vanno spesso al cinema e stai pensando di fargli un regalo che sicuramente apprezzeranno? Sono certo che stai pensando a un proiettore e oggi lo puoi avere a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini proiettore smart a soli 80,99 euro, invece che 98,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo di listino già applicato del 9% più un ulteriore ribasso con il coupon da applicare del 10% per un risparmio davvero interessante. Soprattutto potrai avere direttamente nel salotto di casa tua uno schermo gigantesco come se fossi sulle poltroncine del cinema.

Mini proiettore smart per effetto cinema incredibile

Con questo mini proiettore smart potrai veramente realizzare il tuo cinema personale senza spendere un mucchio di soldi e senza dover fare installazioni particolari. Grazie infatti al suo design estremamente compatto e pratico te lo puoi portare ovunque senza problemi. Lo puoi agganciare al soffitto oppure appoggiarlo semplicemente su un tavolino.

Gode di una risoluzione nativa di 720 P e supporta la risoluzione 1080 P e 4K per garantire una visione ottimale. Gode poi di una luminosità da 200 Lumen e potrai ingrandire la proiezione da un minimo di 40 pollici fino a un massimo di 130 pollici in base alle tue esigenze e alla parete dove lo proietterai. Puoi connettere tantissimi dispositivi tramite la connessione WiFi e con le varie porte a disposizione come HDMI, USB e Jack audio da 3,5 mm.

Fai alla svelta perché sicuramente è una di quelle offerte che scadrà a breve. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo mini proiettore smart a soli 80,99 euro, invece che 98,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.