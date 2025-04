Un canale si riaccende sul digitale terrestre

Una novità molto interessante sta rendendo felici molti utenti a livello locale in Italia. Si tratta di una riaccensione per alcuni inaspettata, ma particolarmente attesa sulla piattaforma digitale terrestre su scala regionale. Questo aggiornamento rientra tra le modifiche necessarie per l’arrivo del nuovo standard DVB-T2 HEVC Main 10.

Ci troviamo quindi nel Mux Locale 1 Lazio, che comprende gran parte della regione del centro Italia e alcune zone delle regioni confinanti. Protagonista di questa riaccensione è Tele In, un canale radiotelevisivo locale che si era spento lo scorso dicembre 2024 senza particolari motivazioni e che aveva lasciato una speranza nei suoi telespettatori per un ritorno su questo multiplex.

Al momento è risinontizzabile alla Logical Channel Number LCN 86 del Mux Locale 1 Lazio. Per ottenerlo tra i canali della numerazione automatica del tuo telecomando è sufficiente avviare una ricerca automatica dei canali. In questo modo, viene installata tutta la lista dei canali disponibile nella zona di ricezione dei propri apparecchi con sintonizzatore.

Durante alcune fasi della giornata, Tele In trasmette la programmazione in onda su Medi@rt Channel, un’emittente commerciale che divide il palco con questo canale locale. È positivo che, quando iniziano le trasmissioni di Medi@rt Channel, comunque resta in sovrimpressione anche il logo di Tele In, oltre che quello dell’emittente commerciale.

Digitale Terrestre: torna Tele In nel Mux Locale 1 Lazio

Questo aggiornamento, che include la riaccensione di Tele In sul digitale terrestre, ha necessariamente apportato un’importante modifica nel Mux Locale 1 Lazio che ora ha un canale in più disponibile. Vediamo insieme come si presenta adesso questo multiplex locale, famoso a livello regionale in Italia.