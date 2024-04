Connessione INTERNET ovunque con eSIM: ecco le migliori tariffe

Quando viaggi all’estero è importantissimo non solo fare la valigia alla perfezione per non dimenticare nulla, ma anche assicurarsi una connessione internet stabile, veloce e sicura. Probabilmente ti starai chiedendo come. Semplice, scegliendo una eSIM eviti tutte le lungaggini di attivazioni e spedizioni oltre che assicurarti tariffe convenienti e su misura per le tue necessità. Scegli subito Saily.

Con Saily devi semplicemente selezionare la tua destinazione e scegliere tra le diverse tariffe disponibili. Decidi in base ai Giga che pensi ti serviranno e ai giorni in cui navigherai online. In base a questi dettagli hai bundle e prezzi differenti. Una volta scelto il piano ideale Saily ti guiderà attraverso il processo di attivazione nell’app proprietaria. Inoltre, hai sempre diritto a un rimborso in caso non riuscissi ad attivare il piano acquistato.

Con una eSIM Saily rimani connesso in tutto il Paese che scegli con piani convenienti a partire da pochissimi euro. La connessione fornita è affidabile e si appoggia sulle migliori reti di quella zona. Inoltre, funziona con tutti gli smartphone compatibili con questa tecnologia. Il vantaggio con Saily è che acquisti adesso e attivi il piano poco prima del tuo viaggio, così non sprechi denaro.

eSIM in viaggio: connessione internet ovunque nel mondo

Con una eSIM Saily la tua connessione internet non ha più confini. Grazie alle migliori tariffe hai piani su misura per te per rimanere connesso durante tutto il tuo viaggio o quando ti è necessario. Scegli subito Saily. Per ogni destinazione hai più bundle completi da scegliere per navigare online in modo sicuro, veloce e stabile. Come funziona?

Scegli un piano dati per il tuo viaggio. Scarica l’app e installa la tua eSIM sullo smartphone. Attiva il tuo piano poco prima di iniziare il viaggio.

Tutto questo è offerto da Saily, un servizio eSIM globale pensato per te che viaggi in tutto il mondo. Gestito da Nord Security hai la sicurezza di un partner importante e affidabile. Con piani dati per 150 Paesi, installi e attivi il tuo bundle in un clic e hai un supporto via chat disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.