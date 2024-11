Come usare il codice segreto di WhatsApp per le chat con il lucchetto

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate per la comunicazione online, apprezzata soprattutto per le numerose funzionalità disponibili sia su dispositivi mobili che desktop. Tuttavia, quando si parla di privacy, molti utenti non la considerano la prima scelta, preferendo altre applicazioni più mirate a questo tipo di esigenze. Nonostante ciò, WhatsApp offre numerose funzioni di sicurezza per mantenere private le proprie chat e gestire le comunicazioni in modo sempre più sicuro. Tra le tante funzionalità, è possibile mettere un lucchetto alle chat e aggiungere il codice segreto.

Le chat con il lucchetto rappresentano una categoria di comunicazioni accessibili solo con un codice identificativo, che può essere la combinazione di Face ID e il Codice segreto. Questa funzione offre un modo semplice e pratico per rendere le conversazioni più importanti o sensibili inaccessibili a terzi. Ecco come usare il codice segreto di WhatsApp per bloccare la chat.

Codice segreto: chat al sicuro su WhatsApp

Le chat con il lucchetto rappresentano una categoria su WhatsApp dove all’interno vengono aggiunte quelle comunicazioni accessibili solo tramite autenticazione, con la sicurezza ulteriormente rafforzata dal codice segreto di WhatsApp. Questa funzione offre agli utenti un modo semplice e pratico per rendere le conversazioni più importanti o sensibili inaccessibili a terzi. È importante notare che, sebbene la funzione di blocco delle chat sia molto utile, non nasconde completamente le chat.

Nello specifico, la cartella delle chat con lucchetto sarà visibile in alto alla pagina, come per le chat archiviate. Questo riguarda solo la visibilità della presenza di queste categorie, non delle chat al loro interno. Infatti, senza il metodo di accesso corretto, non sarà possibile visualizzare né le chat né gli utenti all’interno di quella cartella.

Ma esiste una soluzione a questo limite e per sfruttare al meglio questa funzione, è necessario conoscere l’importanza del codice segreto, che può essere impostato come password univoca o metodo di accesso sicuro. In quanto, oltre che per la sicurezza, questo codice permette anche di nascondere le chat con lucchetto dall’elenco visibile. Nella pratica, per aggiungere il codice segreto è necessario seguire questi passaggi specifici:

Accedere a WhatsApp;

Selezionare la chat da bloccare;

Scegliere “Attiva lucchetto”;

Impostare il codice segreto;

Aprire la sezione “Chat con lucchetto”;

Selezionare “Crea codice” se è la prima volta che si utilizza questa funzione, altrimenti procedere su “Impostazioni”;

Selezionare “Codice segreto”;

Inserire un codice e confermarlo.

A questo punto, il codice segreto è stato aggiunto alle chat con lucchetto, bloccandole due volte: sia attraverso la modalità di sicurezza impostata sul proprio smartphone, sia tramite il codice segreto stesso.

Codice segreto: come nascondere le chat

Il codice segreto di WhatsApp permette anche di nascondere completamente la cartella delle chat con lucchetto. Nello specifico, per poter nascondere dalla lista, nella home principale, “chat con lucchetto” è necessario accedere nuovamente all’interno della chat con lucchetto, selezionare “Impostazioni”, attivare l’opzione “Nascondi chat con lucchetto” e procedere con l’inserimento del codice segreto.

In questo modo, uscendo dalla sezione delle chat con lucchetto, queste non saranno visibili nella nome sopra “chat archiviate”, né sarà evidente la loro presenza su WhatsApp. Questo serve a evitare che altre persone possano venire a conoscenza dell’esistenza di chat con lucchetto. Tuttavia, ciò significa che le chat bloccate non saranno immediatamente accessibili neanche per chi le ha bloccate, ma sono presenti due pratici metodi per recuperare le chat con lucchetto.

Nella pratica, esistono diverse metodologie per recuperare l’intera sezione delle chat bloccate e accedere all’elenco completo. Per farlo, è necessario inserire nella barra di ricerca il codice o parte del codice utilizzato per bloccare la chat. Questo processo consente di visualizzare la cartella “chat con lucchetto” per poi poter accedere normalmente inserendo il codice segreto. Invece, per recuperare una singola chat all’interno delle chat con lucchetto, è sufficiente inserire il nome della chat nella barra di ricerca. Questo consente di individuare rapidamente la chat desiderata, dove è sempre necessario il codice segreto per accedere alle chat con lucchetto.

Limitazioni alla funzione Codice segreto di WhatsApp

Le chat con lucchetto con il codice segreto di WhatsApp offrono un ulteriore livello di protezione per determinate conversazioni. Tuttavia, è importante specificare che questa funzione, soprattutto quando si parla di movimenti online, non rende del tutto inaccessibili determinate chat. Infatti, se qualcuno viene a conoscenza dei codici, è possibile bypassare i livelli di sicurezza. Per questo motivo, è sempre consigliato utilizzare l’autenticazione a due fattori per aumentare il livello di sicurezza.

Oltre ai limiti di sicurezza e accessibilità, l’uso del codice segreto può risultare scomodo e macchinoso, poiché è necessario inserirlo ogni volta. Questo riguarda anche il recupero delle chat nel caso in cui il codice venga dimenticato. L’unica opzione possibile è la cancellazione di tutte le chat bloccate per accedere alla finestra della chat, il che potrebbe portare alla perdita di dati se non si è eseguito il backup. Procedendo da Impostazioni, scegliere Privacy, selezionare Blocco chat e procedere su Sblocca e cancella le chat bloccate. Inoltre, è possibile ripristinare le chat sbloccate e cancellate se l’ultimo backup è avvenuto prima della cancellazione. Il consiglio principale è di impostare un codice segreto facile da ricordare e di conservarlo in un posto sicuro, ma accessibile in casi estremi per poterlo recuperare.