WhatsApp SUPER sicuro con il Codice Segreto per Lucchetto Chat

Nel corso del 2023, WhatsApp ha introdotto il Lucchetto Chat per consentire agli utenti di nascondere le loro conversazioni più sensibili. Ora, viene ad aggiungersi un ulteriore livello di sicurezza per una privacy completa.

WhatsApp ha infatti comunicato la disponibilità del Codice Segreto, un nuovo strumento finalizzato a proteggere più efficacemente le chat con lucchetto e renderle più difficili da individuare nel caso qualcuno dovesse accedere allo smartphone o qualora il dispositivo venisse condiviso con altri.

Come funziona il Codice Segreto su WhatsApp

Grazie all’introduzione del Codice Segreto, gli utenti avranno la possibilità di impostare una password unica, diversa da quella utilizzata per sbloccare il telefono. Sfruttando quest’espediente sarà possibile nascondere la cartella delle chat con lucchetto dall’elenco delle conversazioni. Questa potrà essere nuovamente rintracciata solo digitando il Codice Segreto nell’apposita barra di ricerca.

In alternativa, gli utenti potranno scegliere di visualizzarla sempre e comunque nel proprio elenco di chat. Anche dal punto di vista operativo, WhatsApp ha lavorato per semplificare le cose: ogni volta che si vorrà applicare il lucchetto ad una nuova chat, basterà semplicemente tenere premuto sulla conversazione interessata e senza la necessità di accedere alle impostazioni.

Un’altra iniziativa che conferma l’enorme attenzione della società nei confronti di un tema come la privacy degli utenti. Il Codice Segreto sarà disponibile da oggi e verrà implementato progressivamente in tutto il mondo nei prossimi mesi. Continua a seguirci per tutte le notizie sui futuri aggiornamenti e riguardo ad ogni nuova funzione in arrivo su WhatsApp.