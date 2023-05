WhatsApp: come attivare il Lucchetto chat per una privacy TOTALE

Negli ultimi mesi, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando sodo per mettere a disposizione del pubblico alcune nuove funzionalità in grado di rendere il servizio sempre più immediato ma soprattutto sicuro.

L’ultima novità è il Lucchetto chat, grazie al quale otterrete un maggiore livello di protezione in favore delle conversazioni più private: sarà necessaria la vostra impronta digitale o una password per accedere al relativo contenuto.

Come attivare il nuovo Lucchetto Chat di WhatsApp

Il post condiviso sul blog ufficiale di WhatsApp specifica che:

“Quando usi il lucchetto, la chat viene rimossa dalla posta e nascosta in una cartella dedicata cui è possibile accedere solo con la password o con i dati biometrici del tuo dispositivo, ad esempio l’impronta digitale. I contenuti della chat vengono nascosti automaticamente anche nelle notifiche.”

Nel caso in cui il Lucchetto chat fosse già disponibile sul tuo account, dopo aver effettuato l’aggiornamento, riusciresti a rintracciarlo accedendo alla conversazione che intendi proteggere, poi cliccando sul nome del tuo contatto e scorrendo in basso, al di sotto della voce “Messaggi effimeri“, lo individueresti:

Nella nuova schermata che ti si presenterà di fronte, sarà possibile spuntare l’opzione “Proteggi questa chat con l’impronta digitale”:

Fatto ciò, sarà sufficiente registrare l’impronta digitale da prendere in considerazione per sbloccare la chat di WhatsApp e l’operazione verrà completata con successo:

A questo punto, la conversazione verrà spostata nella sezione “Chat con lucchetto”, disponibile subito in alto:

Come precisato in fase di configurazione, le chat con lucchetto non saranno protette sui dispositivi collegati: basterebbe infatti accedere al proprio account tramite WhatsApp Web, ad esempio, perché quella conversazione risulti normalmente visibile. Si tratta dunque di un “filtro” che, per adesso, esprime la sua massima utilità solo sul device principale dove è stata registrata l’impronta digitale.

Non è escluso che, grazie ai successivi aggiornamenti, WhatsApp introduca ulteriori migliorie per rendere il Lucchetto chat ancora più efficace.