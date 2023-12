Come attivare un lucchetto su una chat di WhatsApp

I dispositivi mobili sono un supporto fondamentale, ma rappresentano sicuramente un’esposizione ai propri dati e a ciò che si lascia all’interno di essi. Infatti, la maggior parte delle applicazioni che si utilizzano sullo smartphone sono ricche di dati personali. Contenuti che spesso si vorrebbero tutelare ancora di più, al di là del codice o del blocco schermo di un dispositivo mobile. A questo scopo, WhatsApp ha sempre cercato di introdurre funzioni che permettessero di salvaguardare le proprie comunicazioni, rendendole il più private possibile, e in alcuni casi anche nascoste. Metaforicamente parlando, l’ideale sarebbe chiudere una chat con un lucchetto. Digitalmente, su WhatsApp, è possibile grazie alla funzione “lucchetto chat”. Ma che cos’è e come funziona? Ecco come attivare il lucchetto su una chat di WhatsApp.

WhatsApp le chat si bloccano con un lucchetto

Il metodo più utilizzato per nascondere una chat di WhatsApp, o comunque per non renderla immediatamente visibile, è quello di archiviarla. Tuttavia, esistono altre funzioni che permettono di proteggere le proprie chat in modo più definitivo e controllato. Che sia per motivi personali o semplicemente per la necessità di non far visualizzare un determinato contenuto, è possibile applicare un lucchetto a tutte le chat desiderate su WhatsApp, anche a più di una e anche ai gruppi.

Qualunque sia lo scopo, il lucchetto è comodo e pratico in quanto permette non solo di bloccare la chat, ma anche di disattivare tutte le notifiche e di rendere il contenuto privato, non visibile a nessun altro. Il lucchetto sulle chat di WhatsApp si aggiunge alle numerose funzioni dell’applicazione e aumenta il livello di privacy e sicurezza delle proprie conversazioni, permettendo di gestire le chat secondo le proprie esigenze.

WhatsApp tutela la privacy: ma ecco i limiti

In pratica, l’applicazione mette a disposizione la funzione “lucchetto”, che nasconde completamente la chat dalla lista delle conversazioni, spostandola in una cartella specifica. Procedendo con la funzione “Attiva lucchetto”, la chat sparirà dalla normale lista e sarà spostata nella cartella, visibile in alto vicino all’icona del lucchetto, con il nome “Chat con lucchetto”. Per poter raggiungere la chat o le chat, sarà necessario procedere con la tipologia di blocco inserita automaticamente, ad esempio su iPhone, se è attivo, si dovrà procedere con il Face ID. Per utilizzare il lucchetto, basta selezionare la chat che si desidera proteggere e selezionare l’apposita opzione.

Tuttavia, ci sono dei punti fondamentali da analizzare: le chat bloccate con il lucchetto nascondono le notifiche e i contenuti della chat, ma possono essere visibili se si sincronizza WhatsApp su un altro dispositivo. Ad esempio, inserendo il lucchetto a una chat su smartphone e accedendo poi da PC sullo stesso account, si visualizzerà la chat bloccata normalmente nella lista delle chat. Per questo motivo, se la conversazione è da tutelare al 100%, è necessario controllare e procedere in un altro modo per nasconderla da WhatsApp sul PC.

Questo problema nasce solo con la sincronizzazione su un altro dispositivo. Su smartphone, invece, la chat rimarrà nascosta da occhi indiscreti una volta attivato il lucchetto. Inoltre, a parte la sincronizzazione, anche le chiamate che si ricevono da quella determinata chat su WhatsApp bloccata con il lucchetto non saranno protette, ma saranno normalmente visibili.

Come attivare il lucchetto su una chat di WhatsApp

A questo punto però è anche importante capire come attivare il lucchetto a una chat su WhatsApp. Prima di tutto la funzione è visibile su smartphone, è possibile scaricare l’applicazione ufficiale di WhatsApp dallo store di riferimento. Invece, la funzione “lucchetto” può essere attivata sia sulle chat di gruppo che individuali.

Seguendo il procedimento, è possibile attivare il lucchetto per tutte le chat desiderate. Anche le chat silenziate possono essere protette con il lucchetto. Ma nel dettaglio, per attivare un lucchetto sulle chat di WhatsApp, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp;

Scegliere dalla lista la chat a cui si desidera applicare il lucchetto;

Scorre la chat verso sinistra;

Selezionare “Altro”;

Scegliere “Attiva lucchetto”;

Confermare la prima azione con “Continua”;

Toccare “Proteggi questa chat con l’impronta digitale” oppure “Proteggi questa chat con Face ID”.

Per attivare e accedere alle chat con lucchetto, deve essere impostata l’autenticazione del dispositivo (impronta digitale o Face ID). In caso contrario, se non è impostata l’autenticazione del dispositivo, come il codice di accesso del telefono, l’impronta digitale o Face ID, WhatsApp richiederà di impostarla prima di applicare il lucchetto alla chat. Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, la chat sarà bloccata dal lucchetto e potrà essere visualizzata in alto a tutte le chat nella sezione “Chat con lucchetto”. Per poi visualizzare la chat al suo interno, sarà necessario procedere con il metodo di sicurezza inserito. Infine, sarà sufficiente toccare la chat per visualizzare o inviare un messaggio.

Come disattivare il lucchetto di una chat

Per disattivare il lucchetto delle singole chat, oltre ad accedere alla lista delle chat con lucchetto, è necessario scorrere verso sinistra o tenere premuta la chat per la quale si desidera disattivare la protezione con lucchetto. Dopodiché, basterà procedere su “Altro” e terminare su “Disattiva lucchetto”.

Con l’inserimento dell’impronta digitale o del Face ID, la chat tornerà nella lista normale di tutte le altre conversazioni. È possibile riattivare il lucchetto, della stessa chat, in un secondo momento.

Tutto quello che c’è da sapere sulla funzione lucchetto di WhatsApp

Attivare il lucchetto su una chat è una procedura pratica e veloce per tutelare con maggiore privacy le proprie conversazioni. È importante ricordare che, se si attiva la funzione di backup e ripristino su WhatsApp, le chat con lucchetto verranno mantenute tali quando si ripristina l’app su un nuovo telefono. Inoltre, nel caso in cui si desideri procedere con l’attivazione del lucchetto in una chat archiviata, è necessario prima reinserirla nella lista delle chat normali e poi procedere con “Attiva lucchetto” seguendo il procedimento sopra elencato.

Infine, per chiarire ulteriormente dettagli sulla funzione, su WhatsApp, quando vengono apportare modifiche o aggiunte determinate opzioni in una chat, spesso queste vengono segnalate con una piccola notifica all’interno della chat a tutti i partecipanti. In questo caso, quando si attiva la funzione “lucchetto” su una chat, questa operazione rimane privata. Ciò significa che la persona o le persone con cui si sta chattando non riceveranno alcuna notifica e non saranno a conoscenza del’attivazione del lucchetto sulla chat. Permettendo così di mantenere un livello di privacy ancora più alto nelle proprie conversazioni.