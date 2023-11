Come gestire le password salvate su iPhone

Le password sono fondamentali per accedere a vari servizi, sia online che offline, ma ricordarle tutte può essere una sfida. In questo contesto, l’iPhone offre una funzionalità che consente di gestire le password in modo da poter recuperare facilmente gli accessi nel caso in cui si dimentichino. Inoltre, non offre solo la possibilità di visualizzare le password, ma monitora e invia una notifica in caso di fuga di dati, permettendo così di identificare e modificare le password interessate. Ecco in che modo visualizzare le password su iPhone in modo pratico e veloce.

Come visualizzare le password su iPhone

Ogni volta che si accede a un’applicazione, un servizio o un sito, è indispensabile utilizzare dei codici di accesso, soprattutto se vengono inseriti dati personali. Il nome utente e la password servono per identificarsi e proteggere il proprio account, indipendentemente dallo scopo finale. Questo porta ad avere un considerevole numero di password, non sempre facili da ricordare, soprattutto perché è sempre consigliato utilizzare password diverse.

Su iPhone, come su altri dispositivi, è possibile salvare facilmente le password dopo il primo accesso senza la necessità di ricordale. Ma nel caso in cui si desidera visualizzare la password, basterà andare sulle impostazioni dell’iPhone per trovare la lista completa di account attivi e le relative password. Ma nel dettaglio, per salvare le password per gli accessi successivi ai siti web, è necessario selezionare l’opzione che lo consente. Per visualizzare le password e gestire i diversi consensi su iPhone, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere su iPhone;

Aprire le impostazioni;

Scorrere fino a “Password”;

Inserire il codice o procedere con il Face ID;

Selezionare “Password” nelle opzioni, per visualizzare i relativi consensi;

Procedere nella lista sottostante, per visualizzare servizio, email o nome account e password.

Se si desidera visualizzare una password dimenticata, basta selezionare o cercare con la lente in alto, l’account o il nome del servizio. Successivamente, aprire la pagina dedicata al servizio, visualizzare il nome utente se necessario e subito sotto la password. La password non è sempre visibile, infatti se non sbloccata si visualizzeranno dei puntini neri. Per procedere, è necessario premerli; solo in quel caso sarà visibile e sarà possibile copiarla per ricordarla e accedere poi all’eventuale servizio. In questa pagina è possibile visualizzare anche i suggerimenti di sicurezza.

Cosa sono i suggerimenti di sicurezza

Per ottenere informazioni sugli eventuali rischi delle password e dei propri accessi, è possibile attivare l’impostazione “Suggerimenti di sicurezza” nella pagina delle password dell’iPhone. Per visualizzare e attivare eventuali suggerimenti di sicurezza, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere su iPhone;

Aprire le impostazioni;

Scorrere fino a “Password”;

Inserire il codice o procedere con il Face ID;

Selezionare “Suggerimenti di sicurezza”;

Attivare “Password compromesse”;

Visualizzare, se presenti, la lista delle password compromesse.

In questo modo, si avrà accesso a tutte le informazioni relative agli accessi indesiderati o alla fuga di dati.

Come funzione suggerimenti di sicurezza su iPhone

Le password possono essere vulnerabili e compromesse, pertanto l’iPhone offre la possibilità di gestirle e monitorarle, consentendo di modificare i dati e rimanere consapevoli e aggiornati sulla propria sicurezza sul web. In particolare, una password che compare in una fuga di dati indica che è avvenuto un incidente di sicurezza in cui i dati sensibili sono stati accidentalmente esposti. Le fughe di dati sono solitamente il risultato di pratiche di sicurezza dei dati scadenti o di errori umani.

A tal fine, Apple monitora automaticamente le password salvate degli utenti del portachiavi iCloud per rilevare eventuali perdite di dati. Questo permette, una volta visualizzata la lista, di selezionare l’applicazione o il servizio e procedere con “Modifica la password sul sito web” o “Elimina password”, così da procedere con eventuali reinserimenti dell’account e della password. Dopo essere stati informati della fuga dei dati, è consigliato modificare immediatamente la password per evitare ulteriori compromissioni.

Suggerimenti di sicurezza: tutte le informazioni delle password

I suggerimenti di sicurezza dell’iPhone non comunicano solo una generica fuga di dati, ma specificano diverse diciture per indicare il rischio e i problemi della password. In particolare, è possibile trovare due tipi di comunicazione:

“Questa password è comparsa in una fuga di dati. Per questo motivo, l’account personale presenta un rischio elevato di essere compromesso”. Le fughe di dati sono il primo passo verso una violazione dei dati. Se si riceve questo avviso, i dati sensibili sono in pericolo è importante seguire le istruzioni della notifica e della modifica dei dati di accesso.

“Hai utilizzato questa password anche su altri siti, in questo modo, se uno di questi account verrà compromesso, questo verrà esposto a un rischio maggiore. È consigliato modificare la password immediatamente”. Riutilizzare la stessa password ha un effetto domino in caso di perdita di dati; pertanto, è importante differenziare le password e non utilizzare sempre la stessa.

I metodi di hacking dei criminali informatici sono sempre più sofisticati, per questo è consigliato non inserire password deboli che sono più facili da decifrare. Gli hacker hanno maggiori probabilità di ottenere un accesso non autorizzato se si utilizzano password ripetute o deboli.

Come proteggersi dalle fughe di dati

Anche se l’utilizzo dei vari gestori di password può essere comodo e pratico, è importante prestare attenzione. Salvare sempre le password sui siti o negli accessi alle app e archiviare le proprie credenziali comporta dei rischi. Tutti i principali browser, inclusi Safari, Chrome e Firefox, attualmente includono funzioni di gestione delle password, così come esistono altre soluzioni di gestione delle password di terze parti. Tuttavia, è importante ricordare che l’utilizzo di fornitori di terze parti comporta dei rischi.

Per limitare e tenere sotto controllo questo problema, si consiglia di aggiornare regolarmente le password per massimizzare la sicurezza dell’account. Gli aggiornamenti periodici riducono la finestra di opportunità per gli hacker in caso di violazione dei dati. Inoltre, è essenziale monitorare tutti i propri account e dove si inseriscono le proprie credenziali. È importante eliminare gli account inattivi, in quanto gli account che non vengono più utilizzati sono un facile bersaglio per i criminali informatici, poiché la loro protezione della sicurezza è molto probabilmente più debole di quella dei servizi utilizzati di frequente. Tenere traccia di tutti gli account ed eliminare quelli inattivi è un modo semplice per ridurre le eventuali vulnerabilità.

Configurare l’autenticazione a due fattori

Per cercare di prevenire l’utilizzo inappropriato dei propri accessi, è importante attivare l’autenticazione a due fattori per i servizi online. Questa rappresenta una protezione aggiuntiva contro la compromissione dell’account, richiedendo un’autenticazione supplementare, come dati biometrici, codici di sicurezza o password monouso (OTP). Infine, come anticipato, è fondamentale prestare particolare attenzione anche quando si sceglie la password, prediligendo accessi complessi ed evitando l’uso di dati personali o nomi. Le password deboli rendono gli account vulnerabili. Si consiglia inoltre di evitare l’utilizzo della stessa password per più servizi.