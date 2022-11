Quali sono le password più comuni e come crearne una veramente sicura

Sembrerà assurdo, ma uno dei motivi principali che porta al furto delle proprie credenziali resta l’utilizzo di password deboli e troppo facili da indovinare. Una ricerca condotta da NordPass ha dimostrato che tra le 200 parole chiave più comuni figurano, ancora una volta, parole di sicurezza assurde come “123456“.

Esatto, sono ancora in troppi ad utilizzare password di questo tipo, che naturalmente finiscono per diventare facile bersaglio da parte dei malintenzionati. Per crearne di veramente inattaccabili si può usare la propria fantasia oppure affidarsi ad un’app come NordPass, che ci permette anche di gestirle tutte in totale sicurezza.

Le password più comuni e perché usare NordPass

Oltre la classica “123456”, tra le parole segrete più utilizzate figurano anche cose come “qwerty“, “password“, “password123“, “1q2w3e“, “iloveyou“, “123456789” e così via. Potremmo davvero continuare all’infinito, ma abbiamo reso bene l’idea: nell’epoca iperconnessa in cui viviamo, dove ogni cosa è collegata a un servizio online, affidarsi a password così non va più bene.

Utilizzare un gestore di password come NordPass, che puoi avere adesso con uno sconto esclusivo fino al 43%, ti permette prima di tutto di creare delle credenziali inattaccabili, che poi puoi salvare in modo che vengano compilate automaticamente in tutti i dispositivi di cui avrai bisogno.

NordPass diventa una cassaforte insuperabile anche per i dati delle carte di credito, eventuali note e ti fornisce suggerimenti sulle password che già utilizzi: le più deboli ti consiglierà di cambiarle, specie se sono state esposte ad una fuga di dati.

Il servizio effettua in continuazione un’analisi del web per scoprire se le tue password, o molto simili, sono rientrate in un furto di dati. In questo modo potrai agire per tempo ed essere sicuro che le tue informazioni siano sempre al sicuro.

