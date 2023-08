1Password, sicurezza per le tue password: PROVALO GRATIS

Vuoi proteggere le tue password e non sai come fare? Affidati a uno dei migliori, scegli 1Password. Oggi hai un vantaggio in più. Provalo per 14 giorni e scopri tutte le sue caratteristiche premium. Dopodiché ti costa solo 19,95 dollari al mese con la possibilità di condividere fino a 10 membri del team. Credenziali, carte di credito, accessi, dati sensibili e molto altro saranno al sicuro.

Questo manager di credenziali di accesso, carte di pagamento e molto altro è super pratico perché si propone con un’app multidispositivo compatibile con tutti i sistemi operativi. Addirittura hai anche le estensioni per i browser più diffusi. Intuitiva e semplice da utilizzare, questa applicazione ti permette di compilare in modo automatico gli accessi sia su web che su app.

In pratica, 1Password riconosce pagine e applicazioni e ti propone una compilazione automatica dei dati di accesso in base a quelli registrati in precedenza. Il vantaggio di questa soluzione è che ogni membro del team ha la possibilità di attivare e utilizzare 1Password su un numero illimitato di dispositivi per un numero illimitato di password e altri dati da proteggere.

1Password: le tue password sono finalmente al sicuro

Se non ti fidi dei sistemi di protezione e registrazione delle password integrati in smartphone, browser o altro, c’è la soluzione giusta per te. Attiva ora 1Password e provalo gratis per 14 giorni. Il vantaggio è che, essendo un’app indipendente, offre soluzioni su misura per sistemi operativi e browser. Ad esempio, hai un’estensione dedicata per Chrome, Firefox, Edge, Brave e Safari.

Per quanto riguarda i dispositivi, invece, c’è un’app per Windows, MacOS, Android, iOS, WatchOS, Linux e riga di comando. Crea, salva e compila automaticamente credenziali di accesso, indirizzi, carte di credito e molto altro. Condividi singoli elementi con chiunque, anche con chi non usa 1Password. Organizza gli elementi archiviati con tag, categorie e raccolte. Ripristina versioni eliminate di recente. Tutto questo e molto altro con una crittografia unica a due livelli per una protezione end-to-end.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.