Come condividere i post su Instagram con gli amici più stretti

Instagram, l’applicazione per eccellenza per la condivisione di fotografie con didascalie, ha introdotto una nuova funzionalità che riguarda la visibilità dei contenuti. In quanto, possono esistere diverse ragioni per cui un utente potrebbe non voler condividere i propri contenuti con tutti i follower. Per rispondere a questa esigenza, Instagram ha introdotto la funzione “Amici più stretti”, che consente di gestire chi può vedere i post, limitando la visibilità a un gruppo selezionato di amici. Infatti, ora, oltre alle storie, è possibile scegliere il livello di visibilità dei post contrassegnando solo determinate persone dalla lista di amici. La nuova funzione indicata come “Amici più stretti” è integrata direttamente nella fase di condivisione, così da poter scegliere in velocità quali persone visualizzeranno il futuro post.

Instagram, come condividere i post solo con gli amici

La possibilità di gestire gli “Amici più stretti” su Instagram consente di limitare la visibilità di una storia o di un post a un gruppo selezionato di individui, piuttosto che a tutti i follower. Una volta creata la lista, è possibile condividere i contenuti, i post e i reel principali del feed esclusivamente con gli “Amici più stretti”.

In particolare, è possibile selezionare il gruppo di amici direttamente sul post creato, senza dover accedere ad altre impostazioni. Per condividere un post solo con gli amici più stretti è necessario seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Selezionare il + al centro;

Scegliere la foto da condividere;

Premere “Avanti”;

Procedere a modificare le diverse impostazioni;

Scegliere “Pubblico”;

Selezionare la freccia;

Premere “Amici più stretti”, scegliere “Aggiungi persone”;

Salvare su Fine;

Terminare su “Condividi”, per pubblicare il post.

L’elenco degli “Amici più stretti” rimarrà costante in tutti i tipi di post, siano essi storie, reel, post di feed o note. In alternativa, è possibile procedere selezionando uno per uno le persone da inserire nella lista. Per quanto riguarda le reazioni, è importante sottolineare che quando un utente della lista esprime un determinato apprezzamento, che sia un commento o un mi piace, sarà visibile a chiunque altro faccia parte del cerchio degli “Amici stretti”.

Instagram come visualizzare la nuova funzione amici più stretti

Per accedere alla funzione, è necessario assicurarsi di avere l’ultimo aggiornamento di Instagram, che può essere scaricato direttamente dall’applicazione stessa o dallo store di riferimento. La nuova funzionalità offre agli utenti la possibilità di pubblicare contenuti con maggiore tranquillità, limitando la visibilità a un gruppo selezionato di follower.

Ricordando che anche quando si condivide un post con gli amici più stretti, il nome dei vari utenti sarà visibile in modo reciproco nel contenuto specifico, nei ‘Mi piace’ al post e nei commenti, ma solo tra gli amici inclusi nella lista. Instagram, pone agli utenti la possibilità di aggiungere un ulteriore livello di privacy e controllo sulla condivisione dei propri contenuti.

Come selezionare gli amici più stretti

La funzione “Amici più stretti” di Instagram consente di creare una lista personalizzata di utenti. Per creare questa lista, è necessario selezionare specifici individui. Come spiegato negli scorsi paragrafi, raggiunta la sezione “Amici più stretti” dalle storie o dai post, è possibile selezionare un utente alla volta o cercare tra gli utenti il nome da aggiungere. In alternativa, Instagram offre una lista suggerita basata sull’interazione con l’utente.

Se questa lista risponde ai requisiti desiderati, è sufficiente selezionare l’opzione ‘Seleziona tutti’. Questa funzionalità offre un maggiore controllo sulla condivisione dei contenuti, permettendo di limitare la visibilità a un gruppo selezionato di follower. Ma non solo, è possibile creare su Instagram una lista personalizzata di utenti con cui condividere storie specifiche, senza dover selezionare manualmente le persone ogni volta. In questo modo, quando necessario, è possibile scegliere di condividere la storia con il gruppo di amici creato. Per creare la lista di amici, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Accedere all’account;

Toccare le linee orizzontali in alto a destra;

Selezionare “Impostazioni e privacy”;

Scorrere fino a “Amici più stretti”;

Aggiungere le persone alla lista;

Terminare con “Fine”.

La lista di “Amici più stretti” può essere modificata in qualsiasi momento. Gli amici aggiunti o rimossi dalla lista non riceveranno nessuna notifica.

Come pubblicare una storia con gli amici più stretti

Come annunciato precedentemente, Instagram permette di utilizzare la funzione “Amici più stretti” anche per quanto riguardo le storie pubblicate sul proprio profilo. Infatti, selezionare la lista di amici consente di limitare la visibilità delle storie a un gruppo selezionato di persone. Pertanto, se si desidera limitare la visione di una storia su Instagram a determinate persone, è procedere seguendo questi passaggi:

Aprire l’applicazione Instagram;

Accedere al proprio account;

Selezionare l’icona del “più” sulla foto del profilo per creare una nuova storia;

Aggiungere una foto o un video, che può essere una diretta o un contenuto preesistente dalla galleria;

Selezionare l’opzione “Amici più stretti” in basso a destra;

Scegliere dalla lista le persone che possono vedere la storia;

Concludere la pubblicazione selezionando “Condividi”.

Una volta pubblicata, la storia sarà visibile solo alle persone presenti nella lista degli “Amici più stretti”. In particolare, la storia avrà un cerchio verde intorno per indicare che è visibile solo agli amici selezionati. Lo scopo di creare una lista di amici stretti è quello di avere la possibilità di scegliere con chi e quali persone condividere un determinato contenuto, che sia un post o una storia.