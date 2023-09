Instagram è l’app che permette di condividere foto e video con i follower e con il mondo, in modo rapido e semplice. Ma per avere una maggiore privacy è possibile decidere chi può vedere i contenuti condivisi, rendendo il profilo privato. Instagram infatti permette di rendere il profilo privato per avere un controllo su chi può vedere i contenuti condivisi nel profilo.

Come rendere il profilo privato su Instagram

Rendere il profilo privato su Instagram è un modo semplice ed efficace per proteggere la privacy e non mostrare i contenuti condivisi a tutti. Rendere il profilo privato significa permettere solo ai follower attuali e quelli approvati di vedere i post e le storie e nessuno potrà trovare i contenuti condivisi tramite la ricerca o gli hashtag. Nella pratica rendere il profilo privato su Instagram è molto semplice ed è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione di Instagram;

Accedere al profilo personale;

Selezionare le tre righe orizzontali in alto a destra;

Selezionare impostazioni e privacy;

Scorrere verso il basso;

Scegliere privacy dell’account;

Attivare l’interruttore per rendere l’account privato.

Chi può vedere il tuo profilo

Rendendo il profilo privato i follower che si hanno rimangono tali, questo significa che potranno continuare a vedere i contenuti. L’unica opzione per non rendere più visibile il profilo a un follower è quello di eliminarlo manualmente. Invece nel caso di nuovi follower sarà necessario accettare o rifiutare la richiesta di amici. Per vedere la richiesta di amicizia selezionare l’icona del cuore in alto e selezionare “Richiesta di amicizia” per poi procedere con “Gestisci” per confermare o eliminare la richiesta.

Come tornare al profilo pubblico

Per rendere nuovamente il profilo visibile è possibile procedere seguendo gli stessi passaggi necessari per rendere il profilo privato. Nonché accedere alle impostazioni, scegliere “privacy e account” e in questo caso disattivare l’interruttore. In questo caso, è importante ricordare che rendendo il profilo nuovamente pubblico, tutti potranno vedere le foto e i video, anche quelli pubblicati quando il profilo era privato. Inoltre, è necessario tenere in considerazione quando si rende il profilo pubblico che le richieste di amicizia verranno automaticamente accettate e faranno parte dei follower.

Limiti di visibilità su Instagram

Purtroppo, non è possibile rendere il profilo privato solo per alcune persone su Instagram, ma niente paura sono però presenti delle funzioni similari per cercare di nascondere alcuni contenuti. Tra le funzioni disponibili su Instagram è presente la possibile limitare la visione delle storie, attivando l’opzione “Amici più stretti”. La funzione è disponibile che l’account sia pubblico o privato; quindi, per eliminare la visione di una storia su Instagram ad alcune persone è possibile procedere seguendo questi passaggi:

Aprire Instagram;

Accedere al proprio account;

Selezionare il più sulla foto profilo;

Aggiungere una foto o un video, in diretta o dalla galleria;

Selezionare in basso a destra “amici più stretti”;

Sceglile dalla lista chi può vedere la storia;

Terminare la pubblicazione con “Condividi”.

A questo punto la storia è pubblicata e sarà visibile solo alle persone presenti nella lista. Nello specifico, la storia avrà un cerchio verde intorno per indicare che è visibile solo agli amici selezionati.

Come creare la lista degli amici più stretti

Come abbiamo visto è possibile selezionare gli amici più stretti manualmente nelle storie, ma non solo, è possibile creare un vero e proprio gruppo di amici. Nel dettaglio gli amici più stretti su Instagram sono una funzione che permette di creare una lista di persone a cui mostrare solo alcune storie, senza condividerle con tutti i follower. Ma è possibile creare una lista di amici più stretti, senza dover selezionare ogni volta manualmente le persone. In questo modo quando è necessario è possibile scegliere se condivide la storia il gruppo di amici creato. Per creare la lista di amici e necessario seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Accedere all’account;

Toccare le tre linee orizzontali in alto a destra;

Selezionare “Impostazioni e privacy”;

Scorrere fino a “Amici più stretti”;

Aggiungere le persone alla lista;

Terminare con “Fine”.

La lista di amici intimi è modificabile in qualsiasi momento, gli amici aggiunti o rimossi dalla lista non riceveranno nessuna notifica.

Funzionalità di Instagram per la privacy

Per intensificare la privacy su Instagram è possibile disattivare degli elementi aggiuntivi che Instagram permette di attivare o disattivare dalle impostazioni. Tra questi la possibilità di attivare i tag, ovvero le etichette che indicano le persone presenti nelle foto o nei video. Per modificare le impostazioni dei tag è necessario andare nelle impostazioni del profilo e scorrere fino a “Tag e menzioni” per poi nel menu selezionare le preferenze, tra cui “Consenti i tag a chiunque” “Consenti i tag delle persone che segui” “Non consentire i tag” o ancora “Approva manualmente i tag”. Nella stessa categoria sono presenti anche le impostazioni per quanto riguarda la menzione è infatti possibile scegliere se consentire le menzioni, limitarle o disattivarle del tutto.