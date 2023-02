3 errori che mettono in pericolo i tuoi account sui social network

Al giorno d’oggi, praticamente chiunque ha almeno un account su un social network.

C’è chi resta ancorato a Facebook, chi ama pubblicare foto e storie su Instagram, chi invece sta scoprendo TikTok. Nonostante la loro larga diffusione però, va ricordato come queste piattaforme sono anche un rischio per la nostra sicurezza digitale e per la privacy.

Se non si utilizzano gli strumenti di protezione adatti e non si mantengono alcuni atteggiamenti preventivi, i social network possono diventare una vera e propria trappola. Ma quali sono gli errori che mettono maggiormente a rischio i nostri account?

L’errore più comune è quello legato alle password. Per pigrizia infatti, ancora troppe persone scelgono parole d’accesso banali e, ancora peggio, condivise su più piattaforme.

Una password, per essere considerata forte, deve essere alquanto lunga (almeno una decina di caratteri) e contenere minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali, come la punteggiatura.

Account sui social network a rischio? Ecco cosa devi evitare a tutti i costi

Il secondo errore più comune riguarda l’inutilizzo dell’autenticazione a due fattori (2FA).

Questa, disponibile ormai su pressoché qualunque piattaforma nel contesto dei social network, permette di aggiungere un livello di sicurezza alla classica password.

Il terzo errore riguarda i link. Evitare i profili di sconosciuti e soprattutto i link che possono condividere, è un ottimo modo per mantenere un alto grado di sicurezza.

Questi infatti possono spingere gli utenti verso siti malevoli, può mettere a rischio gli account, comportando il potenziale furto degli stessi o altre conseguenze comunque poco piacevoli.

Se la prudenza è ormai d’obbligo, va anche detto che rafforzare la propria strategia difensiva con un antivirus di comprovata qualità è di certo un plus da non sottovalutare.

Una suite come McAfee Total Protection, attiva tanto su PC Windows e Mac quanto in ambiente mobile (Android e iOS), permette di partire da una base solida a cui poi aggiungere un pizzico di prudenza per evitare ogni tipo di rischio.

McAfee Total Protection va oltre al classico concetto di antivirus, proponendo soluzioni come una VPN e un password manager integrati. Di fatto, strumenti essenziali in ottica cybersecurity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.