ColorOS 12, OPPO ha in programma di portala anche su questi device

OPPO, dopo aver svelato alcuni degli smartphone che riceveranno la versione beta e stabile di ColorOS 12 durante il Q2 2022, in queste ore ha annunciato i modelli di smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 12 in versione beta e stabile nel corso del mese di aprile e non solo.

Infatti, in base alle informazioni ufficiali condivise dalla compagnia, i seguenti device riceveranno presto la beta di ColorOS 12:

8 Aprile OPPO F19 e OPPO F19s

14 aprile OPPO F17

19 aprile OPPO A53

26 aprile OPPO Reno 3 Pro

Da maggio in poi OPPO Reno 7 5G, OPPO Reno 10X Zoom e OPPO A76



OPPO annuncia un altro set di smartphone che riceveranno ColorOS 12 in versione beta e stabile

Oltre ai sopracitati device, la compagnia ha in cantiere il rilascio di ColorOS 12 in versione beta dal 25 aprile per i seguenti smartphone:

OPPO Reno 6 Pro 5G

OPPO Reno 4 Pro

OPPO F19 Pro+

OPPO A74

OPPO A53s 5G

Ci teniamo a precisare che, da quanto viene condiviso in rete in queste ore, la build beta e stabile di ColorOS 12 fa riferimento ai dispositivi commercializzati in India; non è ancora chiaro quando Android 12 sarà disponibile per i sopracitati device anche negli altri Paesi in cui sono venduti.

Restando in tema di novità a marchio OPPO, in queste ore il colosso cinese ha presentato in India lo smartphone OPPO F21 Pro che, coma abbiamo avuto modo di scoprire nella news di lancio, non si tratta altro che del rebrand di OPPO Reno7 già disponibile all’acquisto nel nostro Paese. Si tratta di un medio gamma con processore Snapdragon 680 4G, display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W e Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.1