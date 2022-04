OPPO: ColorOS 12 arriverà su questi smartphone nel Q2

Nelle scorse ore OPPO ha pubblicato la lista completa di tutti gli smartphone che, a partire dal mese di aprile, inizieranno a ricevere la beta e la versione stabile della ColorOS 12 (basata su Android 12) entro il Q2 di quest’anno – quindi fino al mese di giugno.

Come avremo modo di scoprire qualche riga più in basso, i device interessati appartengono alle famiglie di smartphone Reno, serie A e serie F.

La lista completa degli smartphone OPPO che riceveranno la ColorOS 12 dal Q2

Sebbene la compagnia stia rilasciando l’update a ColorOS 12 in versione stabile per un gran numero di device, anche in questo caso è piuttosto evidente che al momento è il programma beta ad essere pronto ad aprire le porte al maggior numero di dispositivi.

La timeline di arrivo della ColorOS 12 in versione beta e stabile

Partiamo con la lista dei device che riceveranno la beta di ColorOS 12:

A partire dall’8 aprile OPPO F19 (India) OPPO F19s (India) OPPO F72 (Indonesia)

Dal 12 aprile OPPO A95 (Indonesia)

Dal 14 aprile OPPO F17 (India) OPPO A73 (Vietnam)

Dal 19 aprile OPPO A53 (India)

Dal 26 aprile OPPO Reno3 Pro (India) OPPO Reno3 (Indonesia)

Da maggio OPPO Reno7 5G (India) OPPO Reno 10x Zoom (India) OPPO A76 (India)

Da giugno OPPO Reno7 Z 5G (Indonesia) OPPO F21 Pro 5G (India)



Proseguiamo con la lista dei device che invece riceveranno la versione stabile della ColorOS 12 a partire dai mesi di aprile e maggio:

A partire da 12 aprile OPPO Reno4 Z 5G (Thailandia e Filippine)

Dal 25 aprile OPPO A53s 5G (India)

Da maggio OPPO Reno7 Pro 5G (India)



Gli smartphone sopracitati saranno interessati dall’arrivo delle nuove versioni (beta e stabile) solo se iscritti all’apposito programma; pertanto, vi consigliamo di tenere sott’occhio gli annunci all’interno della community ufficiale di OPPO.