Call Center e Truffe Telefoniche: le previsioni per un 2025 turbolento

Nonostante gli sforzi normativi e le misure di protezione introdotte negli ultimi anni contro Call Center, truffe telefoniche e telemarketing selvaggio, gli esperti prevedono un’escalation di attività fraudolente sempre più sofisticate e pericolose, oltre a comportamenti sempre sul filo della legalità. In pratica, si preannuncia un 2025 particolarmente critico su questo fronte.

Secondo i recenti dati, il primo semestre del 2024 ha registrato un aumento delle truffe telefoniche e un boom di telemarketing selvaggio. Un trend che sembra proprio destinato a proseguire nel 2025, con i truffatori che affinano continuamente le loro tecniche per aggirare sistemi di sicurezza e ingannare le vittime.

Call Center e Truffe Telefoniche si preannunciano sempre più elaborate e difficili da individuare.

Truffe Telefoniche e Call Center: le nuove frontiere dell’inganno

Con l’arrivo del 2025 si preannuncia un aumento di truffe telefoniche e chiamate call center di telemarketing selvaggio. Le nuove frontiere dell’inganno prevedono un implemento di tecniche e schemi sempre più difficili da individuare:

Falsi operatori : i truffatori continueranno a spacciarsi per dipendenti bancari, operatori delle forze dell’ordine o dipendenti di enti statali per ottenere dati sensibili e denaro;

: i truffatori continueranno a spacciarsi per dipendenti bancari, operatori delle forze dell’ordine o dipendenti di enti statali per ottenere dati sensibili e denaro; Truffe Telefoniche Spoofing : i truffatori continueranno a sfruttare tecnologie come lo spoofing per imitare il numero di telefono di questure, banche e agenzie;

: i truffatori continueranno a sfruttare tecnologie come lo spoofing per imitare il numero di telefono di questure, banche e agenzie; Finti aumenti : i truffatori continueranno a sfruttare possibili aumenti futuri per proporre contratti svantaggiosi;

: i truffatori continueranno a sfruttare possibili aumenti futuri per proporre contratti svantaggiosi; Deepfake vocali : i truffatori sfrutteranno l’intelligenza artificiale per imitare perfettamente le voci di persone conosciute;

: i truffatori sfrutteranno l’intelligenza artificiale per imitare perfettamente le voci di persone conosciute; Truffe iper-personalizzate : i truffatori riusciranno a interagire con le vittime sfruttando a pieno informazioni rubate online;

: i truffatori riusciranno a interagire con le vittime sfruttando a pieno informazioni rubate online; Sistemi automatizzati: i truffatori sfrutteranno ancora di più sistemi che permettono di effettuare chiamate fraudolente automatiche su larga scala.

Contromisure in arrivo

Dal 2025 è prevista una stretta per i Call Center, Truffe Telefoniche e Telemarketing Selvaggio. Infatti, ARERA ha annunciato lo stop dei contratti telefonici per i Call Center. Inoltre, sono previsti maggiori poteri per l’Antitrust che ha in programma di raddoppiare le sanzioni per contrastare il fenomeno delle truffe.

Infine, potrebbe essere anche adottato il protocollo “Stir/Shaken” per autenticare le chiamate ed evitare casi di clonazione o di identità fasulle.