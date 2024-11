Boom Telemarketing Selvaggio: in 6 mesi 3500 Truffe Telefoniche

Sono preoccupanti i dati pubblicati in un comunicato stampa da ARTE, Associazione di Reseller e Trader dell’Energia. In soli 6 mesi sono state segnalate 3500 truffe telefoniche. Call center senza scrupoli e telemarketing selvaggio sono i due ingredienti principali che spesso operano ai limiti della legalità e, in alcuni casi, superandoli. Sono tre i reati commessi da questi pseudo commerciali e fantomatici operatori:

violazione di dati personali; truffa sull’offerta commerciale; sostituzione di persona.

“Le segnalazioni dei cittadini ci forniscono dati da far accapponare la pelle; dati che siamo pronti a consegnare alle autorità competenti per un intervento con mano pesante contro dei veri e propri ladri e truffatori“, ha spiegato ARTE. Cosa emerge da queste informazioni?

Purtroppo le pratiche adottate da questi call center, molti dei quali illegali, stanno diventando sempre più elaborate e aggressive. L’obiettivo è quello di attivare forniture non richieste per concludere più contratti possibili in un giorno. La fantasia utilizzata da questi “truffatori” spaventa. Si tratta di vere e proprie truffe telefoniche.

Truffe Telefoniche: cosa devono aspettarsi gli utenti

ARTE, nel suo comunicato stampa, ha spiegato come avvengono queste truffe telefoniche a opera di call center. “Gli ultimi stratagemmi fantasiosi e spesso intimidatori sono telefonate di inesistenti guasti a centraline o cabine elettriche, con l’urgenza di chiudere il vecchio contratto e sottoscriverne uno nuovo per evitare la sospensione del servizio“, continua l’associazione.

Ma non è tutto. Infatti, “analogamente si segnalano presunti danni alle tubature del gas causati da falsi lavori stradali, con la minaccia di interruzioni imminenti e la richiesta di attivare una nuova fornitura“.

Inoltre, come spiega sempre l’associazione, “altri si spacciano per il proprio fornitore o per un generico ‘ufficio gestione pratiche‘ nazionale, sostenendo che le bollette includano errori nelle tariffe o dati anagrafici inesatti, e presentano il cambio di contratto come unica soluzione per ricevere un rimborso o mantenere il servizio attivo“.

Il consiglio di ARTE è quello di segnalare e denunciare questi episodi sul Portale Antitruffa, creato appositamente per contrastare questi raggiri, i call center senza scrupoli e il telemarketing selvaggio. Infine, possono essere molto utili i consigli di Enel Energia per difendersi dalle truffe telefoniche.