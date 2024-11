Call Center alle strette: stop ai contratti al telefono per luce e gas dal 2025

ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha annunciato nuove strette che entreranno in vigore dal prossimo anno. In pratica, dal 2025 i Call Center non potranno più concludere contratti al telefono per luce e gas. Perché questa decisione?

Uno dei principali problemi è il boom del telemarketing selvaggio e le relative truffe telefoniche a danno dei consumatori. Solo negli ultimi sei mesi si contano circa 6500 segnalazioni da parte di utenti truffati. Una situazione che è già da tempo insostenibile e precaria.

Stefano Besseghini, presidente di ARERA, ha spiegato: “Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati“.

“Le novità del Codice Commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti“, ha concluso motivando la delibera che vieta ai Call Center di chiudere contratti al telefono per luce e gas.

Call Center: la delibera che vieta contratti al telefono per luce e gas

La nuova delibera implementa modifiche al Codice del Consumo contenute nel decreto legislativo 26/2023 e nella legge concorrenza 2022. Inoltre, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni. Infine, tutela la vulnerabilità dei consumatori dai Call Center che cercano di chiudere contratti al telefono per luce e gas. Vediamo le novità più importanti: