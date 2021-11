Il Black Friday di Govee, con sconti fino al 40%

Abbiamo già avuto occasione di parlare di Govee, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di lampade a LED di ottima qualità, e torniamo a parlarne oggi grazie alle offerte relative a questi giorni di Black Friday. L’azienda ha infatti annunciato sconti fino al 40% sulla sua gamma di prodotti, ma è possibile aggiungere un ulteriore 8% usando l’esclusivo codice TLF8 riservato ai nostri lettori, acquistando direttamente dal sito del produttore con spedizione dall’Europa, pagamento PayPal e possibilità di fare reso entro 30 giorni.

Fra i prodotti più venduti da Govee ricordiamo Immersion, che grazie ai quattro segmenti a LED RGBIC – in cui ciascun LED può assumere colori diversi – e alla ColorSense Camera che può essere applicata sul lato superiore o su quello inferiore del TV, è in grado di replicare i colori visualizzati sullo schermo creando un effetto più immersivo e più coinvolgente durante la visione di film e serie TV. Immersion è attualmente disponibile con uno sconto del 22%, e applicando il codice TLF8 potrete riceverlo a casa a soli €54,28 per la versione per TV da 55-65 pollici e €82,80 per la versione per TV da 75-85 pollici.

Accanto a Immersion è poi possibile aggiungere le barre luminose Flow Plus, che grazie alla nuova funzione Highlight presente nell’app Govee Home possono accedere – alla pari di tutte le altre luci – alle informazioni della ColorSense Camera creando un’atmosfera ancora più suggestiva, o che possono andare ad illuminare un altro angolo della casa. Grazie allo sconto del 20% e al codice TLF8 potete acquistarle per soli €47,84.

Molto belle poi le soluzioni per parete, che comprendono Glide, una composizione di sei barre laterali da 30cm ciascuna e di un elemento angolare, disponibile oggi a €69,00;

Hexa, composta invece da 10 esagoni e attualmente in preordine al prezzo scontato di €138,00;

e la striscia flessibile Neon di 3 metri, che può acquisire qualsiasi forma desiderata, attualmente a soli €57,96.

Anche le strisce RGBIC partono dal 20% di sconto, e la versione top con WiFi, supporto ad Alexa e Google, ed elevata luminosità può essere acquistata a €31,74 o €44,16, rispettivamente per le versioni da 5 metri e 10 metri di lunghezza, per essere applicate su pareti, mensole, librerie e ovunque la vostra creatività può immaginarle.

Segnaliamo poi la nostra preferita, la piantana Lyra con luminosità di ben 1500 lumen e adatta a salone o camera da letto, attualmente disponibile a €103,50; la lampada a batteria Ambient, che può essere spostata ovunque si voglia della luce aggiuntiva e che parte da €36,43; e la lampada da tavolo Aura, ideale anche per il comodino, oggi a soli €53,82 ricordandosi sempre di inserire il codice TLF8 prima dell’acquisto.

E ricordiamo che tutte le lampade Govee hanno un microfono integrato e possono quindi seguire il ritmo della musica, cosa particolarmente gradevole durante una festa o una serata fra amici, essere impostate su una delle decine di scene precaricate o seguire scene personalizzate create grazie allo strumento integrato nell’app.