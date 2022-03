Apple M1 Ultra è ufficiale: la potenza conosce nuovi livelli

Apple M1 Ultra è il nuovo processore del colosso di Cupertino, pronto ad andare oltre ogni limite di potenza e prestazioni. Eccolo in dettaglio.

Apple M1 Ultra è ufficiale: tutti i dettagli

Nato dalla “fusione” di due chip Apple M1 Max, il nuovo processore è qualcosa di pazzesco. Nasce proprio grazie all'architettura UltraFusion: i due chip sono combinati insieme, ma il risultato è un'unità che funziona e si comporta come un chip singolo, sebbene ci siano 114 milioni di transistor combinati insieme. Non solo, impressionante la larghezza di banda inter-processore fra i due chip, che arriva a 2,5TB/s a bassa latenza.

La cosa interessante è che anche le applicazioni lo riconoscono come un singolo chip e non c'è bisogno di ottimizzazione specifica alcuna. Gli sviluppatori non dovranno creare applicazioni che siano compatibili con la nuova soluzione, perché lo saranno nativamente, se già compatibili con chip M1 Max.

Realizzato con processo produttivo a 5 nanometri, con i suoi 20 core (16 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) si presenta di fatto come il più potente attualmente disponibile sul mercato. La GPU si spinge addirittura fino a 64 core, sulla base della configurazione scelta, mentre il chip Neural Engine arriva a 32 core. Il supporto della memoria unificata si spinge fino a ben 128GB con un memory bandwith a 800 GB/s.

Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple, afferma con entusiasmo:

“M1 Ultra rappresenta un’ulteriore rivoluzione per i chip Apple che ancora una volta sconvolgerà il settore dei PC. Connettendo due die dei chip M1 Max con la nostra architettura di packaging UltraFusion, siamo in grado di far raggiungere al chip Apple risultati senza precedenti. Con la sua potente CPU, una GPU formidabile, un incredibile Neural Engine, l’accelerazione hardware ProRes e un’enorme quantità di memoria unificata, M1 Ultra completa la famiglia M1 ed è il chip più potente e capace al mondo per un personal computer.”

Il primo PC annunciato con Apple M1 Ultra è il potente Mac Studio. Probabilmente il più potente computer compatto al mondo. Basta pensare che le performance sono superiori del 80% rispetto a Mac Pro.