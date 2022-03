Mac Studio è ufficiale: il desktop che non si era mai visto

Apple Mac Studio è ufficiale ed è pronto a portare l'esperienza desktop su un altro livello. Un PC tanto compatto quanto potente. Eccolo in dettaglio.

Mac Studio ufficiale: i dettagli

Nato in qualche modo dall'evoluzione di Mac Mini, ne riprende un po' il design, ma punta su un altro livello, ben più alto. Disponibile con due tipi di chip, può avere a bordo l'M1 Max oppure l'M1 Ultra, appena ufficializzato anche lui e già pronto a diventare il chip più potente al mondo. Il modello con chip M1 Max si può spingere fino a 64GB di RAM mentre quello con chip Ultra arriva a 128GB. Impressionante lo spazio di archiviazione: l’unità SSD può avere uno storage massimo di 8TB e arriva a performance fino a 7,4 GB/s.

Pronto a cambiare il concetto di computer da scrivania compatto, è in grado di competere con la concorrenza a livelli più alti. Non solo potenti chip, ma anche tutta la connettività necessaria. Sul posteriore di sono 4 porte Thunderbolt 4, una porta Ethernet da 10Gb/s, due porte USB A, una HDMI e un jack audio di tipo professionale. Quanto agli schermi, all'unità è possibile collegare fino a 4 monitor Pro Display XDR e una TV 4K. Il wireless è invece affidato al supporto al WiFi 6 e al Bluetooth 5.0.

Lo spettacolo continua sul frontale, dove ci sono due ingressi USB C 3.0 con trasferimento fino a 10Gb/s (per il modello con chip M1 Max) e Thunderbolt 4 fino a 40Gb/s per l'edizione con M1 Ultra. Non manca nemmeno il classico, ma intramontabile, slot per SD.

Dati alla mano, le informazioni ufficiali di Apple permettono di avere un'idea delle prestazioni:

Mac Studio con M1 Max: Ha una CPU fino a 2,5 volte più veloce rispetto all'iMac 27″ più veloce con processore 10-core.

Ha una CPU fino al 50% più veloce rispetto a Mac Pro con processore Xeon 16-core.

Ha una grafica fino a 3,4 volte più scattante rispetto ad iMac 27″ e oltre il triplo rispetto a Mac Pro con la sua scheda grafica più diffusa.

È fino a 7,5 volte più veloce di iMac 27″ e fino a 3,7 volte più scattante di Mac Pro 16-core nella conversione dei video. Mac Studio con M1 Ultra: Ha una CPU fino a 3,8 volte più veloce rispetto all'iMac 27″ più veloce con processore 10-core.

Ha una CPU fino al 90% più veloce rispetto a Mac Pro con processore Xeon 16-core.

Ha una CPU fino al 60% più veloce rispetto a Mac Pro 28-core.

Ha una grafica fino a 4,5 volte più scattante rispetto ad iMac 27″ e fino all’80% più veloce rispetto alla migliore scheda grafica per Mac disponibile a oggi.

Il nuovo Mac Studio è disponibile in vendita già da oggi a partire da 2349€. Si può trovare sullo store Apple.