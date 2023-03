Apple lancerà un HomePod con schermo da 7" nel 2024

Apple lancerà presto un nuovo HomePod dotato di schermo da 7 pollici; questo è quanto ipotizzato dal noto analista Ming-Chi Kuo. Arriverà, stando ai rumors, entro il 2024 o direttamente l’anno prossimo.

Cosa sappiamo del prossimo HomePod?

In un post condiviso su Medium, Kuo ha suggerito che il prossimo smart speaker dell’azienda avrà un pannello esterno da 7 pollici che migliorerà l’integrazione con gli altri gadget della compagnia.

L’azienda Tianma sarà l’unico fornitore del display del futuro HomePod di nuova generazione. Si dice che si occuperà anche della produzione di iPad. Inoltre, questo smart speaker del prossimo anno avrà funzionalità multi-touch. Dulcis in fundo, il gadget potrebbe eseguire una variante speciale di tvOS, il sistema operativo di Apple TV. Si potrebbe chiamare “homeOS”.

