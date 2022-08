Apple e l'USB Type C: una travagliata storia d'amore e odio

Secondo quanto si apprende, sembra che anche l’India si stia per scagliare contro Apple a causa dell’utilizzo della porta proprietaria Lightning. Pare che il paese voglia costringere il colosso di Cupertino ad adottare lo standard universale USB Type C.

In Europa è quasi legge: tutte le compagnie dovranno uniformarsi a questa scelta entro la fine del 2024, come abbiamo letto e trattato in passato. Ora pare che questa modifica non riguarderà solo il nostro continente. Anche il governo indiano vuole porre fine al caos dei mille connettori in favore di uno identico per tutti.

Anche l’India si scaglia contro Apple

Di fatto, l’Unione Europea aveva trovato un accordo su questa tematica già da diverso tempo. Tutte le periferiche, gli iPad, gli iPhone e gli AirPods dovranno adeguarsi entro l’autunno del 2024. Anche se si è già trovato un accordo in questo senso, la legge deve essere approvata dal parlamento in via ufficiale, ma pare che sia solo una questione burocratica.

Ora anche i funzionari indiani hanno discusso di questa possibilità con le aziende interessate e con i produttori di elettronica di consumo.La richiesta è quella di ottenere un caricatore universalmente valido per tutti. Un segretario indiano ha detto ai media locali:

L’incontro sarà più di natura esplorativa. Cercheremo di imparare dalle parti interessate come adottare un caricabatterie comune in India. Cercheremo anche di capire le loro preoccupazioni.

Questa grande novità avrà sicuramente un grosso impatto su moltissimi device; pensiamo ai telefoni, agli iPad low-cost, alle periferiche per computer Apple e non solo. Anche gli auricolari usano ancora la Lightning port per la ricarica. Secondo Mark Gurman di Bloomberg e s Ming-Chi Kuo, l’analista dell’azienda, pare che Tim Cook presenterà al mondo il primo iPhone con USB C proprio nel 2023. iPhone 15 infatti, potrebbe già disporre di questa attesa feature.

