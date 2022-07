Apple: tutti i prodotti che passeranno alla USB Type C

Ci siamo: finalmente il prossimo anno avremo tutta la line-up di gadget di Apple con attacco USB Type C. I melafonini iPhone 15, gli iPad entry level ma anche gli AirPods e le periferiche dei Mac non avranno pià la porta Lightning.

Andiamo con ordine: oggi ci sono ancora diversi dispositivi di Apple che presentano la Lightning port ma in molti richiedono l’adozione della Type C per tutti gli articoli della line-up.

Quali sono i gadget di Apple che vedremo con la USB C?

Pensiamo ai Mac o agli iPad che adesso sono pieni di porte USB C. La classica USB A 3.1 è un lontano ricordo. Lo standard di tipo C è presente dal 2018 sui tablet mentre sui computer c’è da molto prima. Ora, secondo le nuove indiscrezioni, apprendiamo che la mela voglia realizzare altri gadget con questo attacco: iPhone 15 (series), accessori e periferiche, iPad base, AirPods, e molti altri.

Stando a quanto detto dall’analsita Ming-Chi Kuo infatti, iPhone 14 userà ancora la Lightning, iPhone 15 invece no. Al momento pare che la compagnia stia testando questa funzionalità. Sul fronte iPad, solo il modello entry level dispone ancora della Lightning ma l’UE ha annunciato di recente un nuovo accordo per renderel’USB Type C lo standard universale per il vecchio continente entro il 2024. Anche Apple quindi dovrà adeguarsi abolendo le sue porte proprietarie.

Curiosamente, anche le cuffiette Bluetooth useranno la connettività next-gen. Questo dovrebbe garantire tempi di ricarica ancora più elevati. Sul fronte accessori, non vediamo l’ora di vedere mouse, tastiere, trackpad e non solo con la tecnologia del futuro.

